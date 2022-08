Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: MAX viene smascherato

Il rapporto tra Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut) non è mai stato dei più semplici, ma nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore toccherà i minimi storici… e a farne le spese saranno entrambi! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry fugge dal Fürstenhof

Da quando Gerry è arrivato a Bichlheim, è velocemente riuscito ad entrare nel cuore di tutti… con un’unica eccezione: Max! Cresciuto all’ombra del fratello, il fitness trainer mal sopporta infatti le attenzioni che il consanguineo richiede e la pazienza che tutti – lui escluso – hanno nei suoi confronti.

E così, quando scoprirà che la madre ha ancora bisogno di cure e non potrà dunque occuparsi di Gerry per parecchio tempo, Max chiederà a Gerry di lasciare subito Bichlheim e andare a vivere in una struttura protetta!

Inutile dire che si tratterà di un vero e proprio shock per il povero Gerry, che potrà però contare sul supporto dei suoi amici: Sonnbichler in primis! Questi ultimi si offriranno infatti di occuparsi loro stessi del giovane Richter, convincendo Max a concedere a quest’ultimo un “periodo di prova” di due settimane. Peccato solo che il fitness trainer abbia tutt’altro per la testa…

Nonostante la promessa fatta ai Sonnbichler, Max è infatti ancora determinato a liberarsi dello scomodo fratello e non ci vorrà molto prima che quest’ultimo lo capisca. E così, addolorato per la mancanza di affetto del consanguineo nei suoi confronti, Gerry fuggirà lasciando dietro di sé solo una lettera d’addio molto preoccupante…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hildegard scopre le vere intenzioni di Max

Nelle poche righe scritte come ultimo saluti ai suoi amici, Gerry annuncerà infatti di voler raggiungere suo padre, che però è morto da tempo! Preoccupati, Max e Vanessa (Jeannine Gaspár) si metteranno dunque alla ricerca del ragazzo, riuscendo effettivamente a trovarlo e a convincerlo a tornare indietro.

La notizia riempirà tutti di gioia: non solo André (Joachim Lätasch) ritroverà il suo compagno di squadra per l’imminente torneo di bocce, ma anche i Sonnbichler saranno al settimo cielo per il ritorno di quel ragazzo così speciale. E Max? Benché all’apparenza il fitness trainer sia felice per il ritorno del fratello, in realtà continuerà a perseguire il proprio obiettivo di liberarsi di Gerry il prima possibile.

Alle spalle di tutti, Max contatterà infatti i responsabili della casa protetta in cui vuole mandare il fratello affinché vengano subito a Bichlheim e convincano il ragazzo a trasferirsi da loro, aggiungendo che per lui si tratta nella sua ultima chance di vedere il fratello andarsene di propria spontanea volontà. Ciò che Max ignora, però, è che qualcuno sta ascoltando la sua conversazione…

Hildegard (Antje Hagen) sentirà infatti casualmente le parole pronunciate da Richter, restandone sconvolta. E così l’anziana cuoca affronterà Max, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Riuscirà la Sonnbichler a far riappacificare i due fratelli?