Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la difficile decisione di MICHAEL

Quando viene meno la fiducia, anche il più grande amore può crollare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la relazione tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sembrerà infatti essere giunta definitivamente al capolinea…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael sospetta di Christoph e Rosalie

Da quando si sono ritrovati e (re)innamorati, Michael e Rosalie sono diventati inseparabili, tanto da sembrare destinati a restare insieme per sempre. Da qualche mese, però, in questa bellissima coppia si è insinuato un terzo personaggio molto pericoloso: Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Come sappiamo, quest’ultimo ha da tempo messo gli occhi sulla bella barista e non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistarla. Conscio del fatto che la donna è in difficoltà economiche, l’albergatore le ha dunque proposto un patto di dubbio gusto: cancellare tutti i suoi debiti in cambio di un weekend romantico a Parigi!

Una proposta tanto folle quanto allettante per la Engel, che ha finito per accettare! Dopo aver detto a Michael di voler far visita ad un’amica, la donna si è dunque messa in viaggio per la capitale francese insieme al suo spasimante. Purtroppo per lei, però, Michael inizierà presto a intuire la verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael chiude la storia con Rosalie

Già insospettito dal fatto che Christoph sia partito esattamente gli stessi giorni di Rosalie, Michael vedrà i suoi sospetti rafforzarsi quando – una volta rientrata – la fidanzata si dimostrerà estremamente sfuggente riguardo al suo weekend “dall’amica”. E così, per togliersi il dubbio, il medico frugherà nella borsa della sua amata…

Sarà così che l’uomo scoprirà che la donna ha preso un aereo per Parigi e, poco dopo, verrà a sapere che non solo Christoph era sullo stesso volo, ma era anche seduto di fianco alla Engel! Fuori di sé dalla rabbia, Michael affronterà dunque Rosalie, che reagirà nel peggiore dei modi…

Invece che scusarsi, la donna accuserà infatti il compagno di averla spiata e aver frugato tra le sue cose, per poi fuggire di casa subito dopo. Mentre il medico sarà sempre più furioso per il comportamento della fidanzata, la Engel si confiderà con Cornelia (Deborah Müller), che la convincerà finalmente a essere onesta con il suo amato. Purtroppo, però, sarà troppo tardi!

Quando Rosalie tornerà a casa per scusarsi con Michael e spiegargli quanto accaduto, infatti, lui non vorrà nemmeno ascoltarla e le comunicherà di aver chiuso per sempre con lei! Sarà davvero la fine per questa bellissima coppia?