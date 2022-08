Spoiler Terra amara: la visita di Fekeli a Hünkar

Che cosa c’è stato davvero tra Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), e Hünkar Yaman (Vahide Perçin)? Tale domanda si farà sempre più strada nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, soprattutto quando Fekeli si renderà protagonista di diverse azioni tese ad innescare una reazione nella donna, disposta a tutto pur di proteggere le malefatte del figlio Demir (Murat Ünalmış).

Terra Amara, news: Fekeli va a trovare Hünkar in ospedale

Come sapete, Fekeli ha passato diversi anni in carcere per l’omicidio di Adnan Yaman, marito di Hünkar e padre di Demir. Dopo aver ottenuto la grazia, l’ormai ex galeotto spierà da lontano la vita dei due Yaman, tant’è che ad un certo punto dovrà raccontare per filo e per segno a Yilmaz la sua inimicizia con il clan familiare, spiegandogli tra le altre cose di aver sofferto per la morte della moglie e i suoi due figli (venuti a mancare a causa di un incidente stradale mentre stavano andando a fargli visita).

Da un lato, seppur enigmaticamente, Fekeli non cercherà di difendersi dall’accusa di avere ucciso Adnan, anche se specificherà che non gli è mai stata data la possibilità di spiegare davvero come sono andati i fatti, dall’altro l’uomo inscenerà la sua morte tramite un necrologio sul giornale e successivamente andrà a far visita a Hünkar in ospedale, dando l’impressione di essere innamorato di lei.

Terra Amara, news: Demir e Cengaver cercano di uccidere Yilmaz e Fekeli

Dopo ciò, Fekeli si farà vedere da lontano da Hünkar, la quale capirà immediatamente che lui è ancora vivo e darà l’allarme a Demir.

Quest’ultimo non farà dunque fatica a capire che è Ali Rahmet che ha messo in mano a Yilmaz un’ingente quantità di denaro per portare avanti la guerra contro di lui e, insieme all’amico Cengaver (Kadim Yaşar), cercherà di far esplodere entrambi in un vecchio edificio abbandonato (salvo poi dare la colpa agli anarchici).

Tuttavia, il piano del Yaman Senior non andrà per il verso giusto poiché Fekeli intercetterà le sue intenzioni e potrà salvarsi e proteggere Yilmaz anche in questa circostanza. In ogni caso, dopo essere scampato all’attentato, Fekeli deciderà a sorpresa di affrontare Hünkar…

Terra Amara, spoiler: che cosa c’è stato tra Hünkar e Fekeli?

Eh sì: stupendo la diretta interessata, Fekeli si presenterà a villa Yaman e darà a Hünkar la certezza del fatto che non è morto, pur precisando che si sente ormai così da vent’anni, soprattutto dal momento in cui è stata considerata soltanto un’ipotesi sulla morte di Adnan, quando invece lei sa come sono andate davvero le cose.

Come se non bastasse, appena la matriarca sottolineerà che in tutto questo tempo ha cercato di evitare che Demir vendicasse la morte del padre, Fekeli svelerà alla sua interlocutrice che lui e Yilmaz, quella mattina stessa, sono miracolosamente sopravvissuti ad un attentato, accusando dello stesso il figlio.

Insomma, il dialogo tra i due sarà tutt’altro che idilliaco, anche se Fekeli inviterà la donna a scavare dentro il suo cuore per capire se le stia dicendo o meno la verità. Un invito che lascerà senza parole Hünkar, la quale nelle ore successive tenterà di non parlare a Demir della visita di Fekeli. Anche se sia la nonnina Azize (Serpil Tamur) e sia la nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) lo avranno visto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.