Spoiler Terra amara: Gaffur reintegrato e subito coinvolto in un losco piano…

Anche se verrà declassato, Gaffur Taşkın (Bülent Polat) riotterrà piuttosto in fretta il suo ruolo di capomastro. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il marito di Saniye (Selin Yeninci) darà infatti il via ad un piano per ritornare al suo vecchio posto di lavoro e riuscirà nel suo intento. Vediamo come farà…

Terra Amara, news: Gaffur viene licenziato e poi declassato

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Demir Yaman (Murat Ünalmış) licenzierà Gaffur (estendendo il provvedimento anche a Saniye) quando scoprirà che ha tentato di soffocare con un cuscino Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). A quel punto, i coniugi cominceranno a vagare per Cukurova portando con sé i loro risparmi, di cui dovranno fare presto a meno (visto che l’uomo verrà derubato senza rendersene conto).

A Gaffur non resterà quindi altra scelta se non quella di chiedere ospitalità ad una sua zia, ma Saniye non andrà d’accordo con lei ed implorerà il marito di trovare un modo per farsi perdonare dai Yaman, perché in caso contrario lo lascerà e tornerà a stare nella sua famiglia d’origine. In tal senso, Gaffur riuscirà nel suo intento, ma dovrà accettare di essere stato ridimensionato da Demir quando Hünkar (Vahide Perçin), grazie ad un abile stratagemma, gli farà credere di avere la prova in grado di incastrarlo per un omicidio (in realtà mai avvenuto).

Terra Amara, trame: Gaffur tende una trappola al suo sostituto

Occhio quindi a quello che succederà: visto che non riuscirà ad accettare di essere stato sostituito nel ruolo di capomastro da un uomo molto più giovane e con nessun tipo di esperienza, Gaffur tenterà di protestare ma, visto che ciò non porterà ai risultati sperati, penserà bene di tendere una trappola al povero malcapitato.

In pratica, Gaffur organizzerà un picnic con il suo capo e, tra un falso complimento e l’altro, lo farà ubriacare. Dopo ciò, l’uomo andrà nella stalla e libererà tutti i cavalli di Hünkar per permettere loro di vagare (e perdersi) durante la notte nei grandissimi sentieri della tenuta. Il mattino successivo, Gaffur darà l’allarme alla signora che, esattamente come Demir, si arrabbierà quando constaterà che il nuovo capomastro, che avrebbe dovuto controllare che gli animali fossero legati, è completamente ubriaco!

Terra Amara, spoiler: Gaffur è di nuovo il capomastro dei Yaman

Da un lato il nuovo assunto verrà prontamente licenziato da Demir, dall’altro Gaffur – esattamente come aveva previsto – otterrà ancora una volta il suo posto di lavoro, con estrema gioia della moglie Saniye. Come prima cosa, Gaffur verrà così coinvolto in un nuovo diabolico piano per compromettere l’attività lavorativa di Yilmaz e del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

In pratica, Demir e Cengaver (Kadim Yaşar) apprenderanno dai giornali che i due soci hanno concluso un importante affare per distribuire al di là della regione oltre cento tonnellate di cotone. Quando non riusciranno ad impedire che Yilmaz e Fekeli comprino il materiale, i "cattivoni" incaricheranno dunque Gaffur di mettersi a capo della spedizione con alcuni uomini per bagnare e impedire ai nemici di produrre il cotone. Un vero e proprio dispetto che non mancherà di innescare diverse dinamiche…