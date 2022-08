Spoiler Terra amara: Gülten, il destino si accanisce contro di lei

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara la giovane Gülten Taşkın (Selin Genç) sarà più che mai al centro della scena. Dopo aver tentato il suicidio, la domestica troverà infatti rifugio nella tenuta di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), ma il suo soggiorno lì durerà pochissimo a causa di un inganno…

Terra Amara, news: il tentativo di suicidio di Gülten

Tutto si innescherà quando Fadik (Polen Emre) insinuerà che Gülten ha cominciato una relazione extraconiugale con il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e lo spiffererà a Hünkar (Vahide Perçin) e a Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Dato lo scandalo che si verrà a creare, per via di una liaison in realtà inesistente, Gaffur (Bülent Polat) penserà dunque di mettere a tacere le male voci obbligando la sorella a contrarre matrimonio con un uomo molto più vecchio di lei e con già quattro figli a carico.

A quel punto, dato che sarà stanca degli ordini e dei soprusi del fratello maggiore, Gülten cercherà di impiccarsi ma, fortunatamente, verrà salvata da Yilmaz, che poi le darà ospitalità nella sua tenuta. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, anche questa convivenza si farà difficile poiché Akkaya cercherà di farle comprendere alla fanciulla di vederla soltanto come un’amica, a differenza sua che lo ama…

Terra Amara, trame: il ricatto di Hünkar

Partendo da questi presupposti, la faccenda non farà altro che complicarsi: visto che verrà appurato che non ha avviato alcuna relazione con Sabahattin, Demir (Murat Ünalmış) pretenderà che Gülten ritorni a lavorare nella tenuta, ma né Gaffur e né Saniye (Selin Yeninci) troveranno il coraggio di dirgli che la loro parente ha trovato rifugio da Yilmaz, motivo per il quale gli lasceranno credere che è fuggita ad Istanbul. E ciò darà poi modo a Şermin di accusarla di un misterioso furto di gioielli.

Incuranti del particolare, Demir e Hünkar ordineranno a Gaffur di andare a cercare Gülten nella capitale turca. Per non fare un viaggio a vuoto, il capomastro si nasconderà quindi in una stalla, con l’intenzione di trattenersi lì per alcuni giorni e poi comunicare ai Yaman che non ha trovato la sorella. L’inganno durerà però poco poiché, insospettita dai suoi spostamenti, Hünkar seguirà Saniye e la troverà nel rifugio con il marito. Ciò darà quindi il via all’ennesimo ricatto della matriarca…

Terra Amara, spoiler: Gülten torna a lavorare dai Yaman

Eh sì: appena si troverà costretto a dire tutta la verità sul conto di Gülten, Gaffur farà il possibile per non essere licenziato da Hünkar e, anche se saprà benissimo che la moglie ha avuto un semplice ritardo, supplicherà alla padrona clemenza per via della gravidanza inesistente di Saniye. La Yaman tirerà dunque fuori un asso dalla manica e si metterà in contatto telefonico con Gülten, alla quale ordinerà di tornare nella tenuta se non vuole che il fratello e la cognata incinta vengano sbattuti fuori in strada.

Dati i “problemi di cuore” con Yilmaz e la notizia della gravidanza di Saniye, Gülten eseguirà quindi l’ultimatum di Hünkar e ritornerà nella sua vecchia residenza, completamente inconsapevole dell’inganno in cui la cognata e Gaffur l’hanno trascinata… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.