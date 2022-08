Non sarà soltanto l’arresto del figlio Demir Yaman (Uğur Güneş) ad impensierire l’arcigna Hünkar (Vahide Perçin) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna temerà infatti che la nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) possa approfittare della detenzione del marito per fuggire dalla tenuta. Ciò darà quindi il via ad un grosso malinteso…

Terra Amara, news: Hünkar intima a Züleyha di non fuggire

Demir verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso lo scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin). Data l’accusa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), convinto del fatto che l’uomo sia stato fuori dal Yaman poiché passava informazioni a lui e al figlioccio Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), il procuratore deciderà di arrestare lo stesso Demir finché non avrà prove concrete per dimostrare la sua innocenza.

La situazione che si verrà a creare preoccuperà quindi a dismisura Hünkar, la quale dovrà assentarsi per diverse ore dalla tenuta al fine di garantire al figlio la maggiore tutela legale possibile. Prima di andare via, la signora Yaman intimerà a Züleyha di non tentare di fuggire con il piccolo Adnan, nel bel mezzo del trambusto, asserendo che in quel caso non esiterebbe a fargliela pagare, a differenza di quanto (non) ha fatto in passato…

Terra Amara, spoiler: il piccolo Adnan ha di nuovo la febbre e…

Occhio quindi a tutto quello che succederà: mentre la “nonna” starà via per aiutare Demir, il piccolo Adnan comincerà ad avere la febbre alta, tant’è che la bambinaia appena assunta si troverà a doverlo portare in ospedale al fine di farlo visitare dalla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova).

Si tratta di una decisione che la bambinaia prenderà di sua iniziativa, dato che proprio in quegli istanti Züleyha deciderà di allontanarsi momentaneamente per parlare con Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e confidargli per l’ennesima volta di non sapere per quanto tempo ancora riuscirà a stare lontana da Yilmaz, l’uomo che ama davvero.

Fatto sta che, nel bel mezzo di tale dialogo, Hünkar ritornerà alla tenuta e temerà che Züleyha sia fuggita appena non ritroverà né lei e né Adnan. In cerca di una spiegazione, la Yaman andrà dunque nella tenuta di Fekeli per capire se la nuora sia fuggita con Yilmaz. La risposta però non sarà però ovviamente quella!

Terra Amara, trame: Züleyha riesce a cavarsela con Hünkar

In ogni caso, fortunatamente le cose si metteranno bene per la nostra protagonista. Salutato Sabahattin, la giovane ritornerà a casa sua e, in prenda al panico per la sparizione del neonato, capirà che la balia ha portato Adnan in ospedale quando troverà delle bende zuppe d’acqua, segno del fatto che ha nuovamente la febbre. Da un lato la Altun correrà quindi in ospedale e potrà riabbracciare il figlioletto, dall’altro Yilmaz, che si trovava con Müjgan quando ha soccorso il bambino, farà sapere a Hünkar che la nuora si trova al pronto soccorso.

La Altun non dovrà perciò dare nessun tipo di spiegazione alla suocera appena se la ritroverà davanti, anche se specificherà che ha scelto di non fuggire perché deve rispetto a Demir per come, qualche settimana prima, ha salvato la vita di Adnan (restando schiacciato dalle macerie della frana di una montagna). Tuttavia, Züleyha ribadirà nuovamente a Hünkar che Demir non prenderà mai il posto di Yilmaz nel suo cuore… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.