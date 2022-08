Spoiler Una vita: il piano di Rodrigo, cosa succederà ad Aurelio Quesada?

Quando ormai mancheranno pochissime puntate al gran finale di Una Vita, tutti i residenti di Acacias riterranno che Aurelio Quesada (Carlos De Austria) sia passato a miglior vita in seguito ad un incendio scoppiato nel suo laboratorio. Le cose andranno però in maniera decisamente diversa, visto che tutto ciò farà parte di un piano ben congegnato dal chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias)…

Una Vita, news: Rodrigo tiene sotto scacco Aurelio

Nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, Rodrigo capirà infatti che Valeria è perdutamente innamorata di David Exposito (Aleix Rengel Meca) e deciderà di lasciarla libera. Dopo questo, il Lluch comunicherà al Quesada che intende aiutare i chimici che ha assunto a riprodurre il gas tossico che tanto desidera vendere per arricchirsi. Tuttavia, l’accettazione dell’incarico farà da apripista ad un grande inganno.

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che Rodrigo approfitterà di un momento di distrazione di Aurelio per narcotizzarlo con del cloroformio e legare i suoi polsi ad una corda. Appena si risveglierà, il chimico comunicherà poi al Quesada che intende ucciderlo con lo stesso gas che tanto desiderava creare. Un confronto decisamente acceso che porterà Aurelio a scoprire che Rodrigo si è accordato con la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per farlo fuori…

Una Vita, trame: il laboratorio di Aurelio prende fuoco e…

Anche se Aurelio tenterà invano di farlo desistere dal suo intento, Rodrigo sarà deciso più che mai a mettere fine alla vita del darkman, ciò perché sarà cosciente del fatto che, qualora restasse impunito, continuerebbe a trasformare in un inferno sia la sua vita e sia quella di Valeria e David. Dopo aver indossato una maschera protettiva, Rodrigo innescherà quindi il gas tossico e abbandonerà il Quesada al suo destino.

Quando resterà da solo, Aurelio tenterà ovviamente di liberarsi ma, in preda ad una crisi respiratoria per via del gas, finirà per rovesciare un liquido che darà fuoco a tutto il laboratorio. Non a caso gli inquirenti penseranno che sia passato a miglior vita, visto che ritroveranno un cadavere completamente carbonizzato…

Una Vita, spoiler: Aurelio è morto?

A dare veridicità all’ipotesi ci penserà infatti il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), che non avrà dubbi sul decesso di Aurelio quando troverà nella mano del feretro l’anello della dinastia del Quesada. Da un lato Genoveva reagirà con freddezza alla dipartita del marito, perché sarà ancora sotto shock per la perdita del bambino che aspettava, mentre dall’altro Rodrigo non perderà tempo ed andrà a salutare per sempre Valeria, comunicandole che Aurelio è soltanto un brutto ricordo.

Una notizia buona soltanto in parte, visto che David sarà ancora nelle mani di Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) per via dell’ordine di Aurelio di farlo fuori. Ed effettivamente vi invitiamo a fare attenzione ai possibili risvolti della storia, perché non è affatto detto che il Quesada sia davvero morto, dato il corpo ritrovato completamente bruciato. Ma, in quel caso, come avrà fatto a salvarsi?