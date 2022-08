Una Vita: Rodrigo intrappola Aurelio! | Anticipazioni

Spoiler Una vita: la trappola di Rodrigo, Aurelio nei guai

Pur di evitare che Aurelio Quesada (Carlos de Austria) la faccia franca e riesca a riprodurre il pericolosissimo gas tossico, il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) – il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias) – sarà disposto a tutto. Non a caso, nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, l’uomo tenderà una trappola potenzialmente letale al cattivone della telenovela…

Una Vita, news: Rodrigo lascia libera Valeria

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui Rodrigo capirà che è David Exposito (Aleix Rengel Meca) l’uomo con cui la sua amata Valeria vuole stare, motivo per il quale deciderà di lasciarla libera. Dopo ciò, il chimico inviterà la coppia a lasciare quanto prima Acacias, poiché avrà la certezza del fatto che Aurelio ha messo una taglia su David e lo farà presto fuori.

Da un lato Valeria e David organizzeranno nei minimi dettagli la loro fuga, anche se proprio nel giorno prefissato il povero Exposito verrà sequestrato dagli uomini di Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza), dall’altro Rodrigo accetterà di tornare a lavorare al servizio di Aurelio al fine di istruire i suoi chimici nella preparazione del gas. Non tutto sarà però come sembra…

Una Vita, spoiler: Rodrigo tiene sotto Aurelio

Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che in realtà Rodrigo vorrà mettere fuori gioco il Quesada in maniera definitiva, come annuncerà a Valeria prima di affidarla alle cure di David. Non a caso, l’uomo farà in modo di restare da solo con Aurelio prima dell’arrivo degli altri chimici e, dopo aver instaurato con lui un dialogo amichevole per non dare troppo nell’occhio, approfitterà di una sua momentanea distrazione per narcotizzarlo con del cloroformio.

Dopo che riuscirà a sedarlo, Rodrigo legherà i polsi del Quesada ad una corda ed aspetterà il suo risveglio, perché vorrà svelargli in faccia ciò che intende fargli di lì a pochi minuti.

Una Vita, trame: Aurelio verrà ucciso da Rodrigo?

Possiamo infatti anticiparvi che Rodrigo vorrà uccidere Aurelio con il gas tossico che tanto desiderava mettere in commercio per arricchirsi. Per non rischiare di restare a sua volta ucciso per via delle esalazioni, Lluch si sarà infatti procurato una mascherina antigas, come spiegherà al terrorizzato Quesada (che cercherà in ogni modo di slegarsi, senza però riuscirci).

Ma Rodrigo riuscirà ad andare fino in fondo col suo proposito o succederà dell’altro? Quel che è certo è che tra i due uomini si creeranno i presupposti per un lungo ed intenso confronto dove non mancherà un grosso colpo di scena…