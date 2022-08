Spoiler: Valeria di Una vita “liberata” dal vincolo con il marito Rodrigo ma…

Subito dopo la breve pausa estiva, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno all’ingresso di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias). L’uomo arriverà infatti ad Acacias quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà a rintracciarlo grazie alle investigazioni del detective Cuevas, ma in un secondo momento avrà modo di interagire parecchio con il minaccioso Aurelio Quesada (Carlos de Austria)…

Una Vita, news: Rodrigo e le minacce di Aurelio

Già sapete che Rodrigo accetterà di dare a Aurelio la formula del gas tossico quando Quesada minaccerà di uccidere la sua amata Valeria. Anche se sarà già al corrente del fatto che la moglie ha cominciato una storia con David Exposito (Aleix Rengel Meca) quando lui si trovava lontano dalla Spagna, il professor Lluch avrà ancora speranze di poter recuperare il suo matrimonio.

Tuttavia, il dubbio verrà sciolto molto presto, dato che Rodrigo troverà la missiva con cui Valeria si apprestava a lasciarlo per vivere il suo amore al fianco di David. Forte di questa scoperta, Rodrigo farà quindi un grosso sacrificio…

Una Vita, trame: Rodrigo “rinuncia” a Valeria

Eh sì: dato che non vorrà tenere legata a sé una donna che non lo ama più e preferirà saperla lontana ma felice al fianco dell’uomo con cui vuole stare davvero, Rodrigo si farà coraggio ed affronterà David per comunicargli che intende lasciargli campo libero con Valeria, a patto che la porti via il più lontano possibile da Acacias.

Visto che sarà consapevole del fatto che Aurelio ha messo una taglia su di lui per eliminarlo, ma non immaginerà minimamente che gli “scagnozzi” assoldati sono Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza), David capirà che deve agire piuttosto in fretta prima di essere ucciso ed andrà da Valeria per metterla al corrente del sacrificio di Lluch. Ma come reagirà la Cardenas appena capirà che il marito intende lasciarla?

Una Vita, spoiler: Valeria accetta la decisione di Rodrigo ma…

Anche se con dolore, Valeria capirà la scelta del consorte quando riceverà una sua lettera. Lì l’uomo le spiegherà perché ha deciso di mettere fine al loro matrimonio per consentirle di essere felice vicino a David. In ogni caso, vi anticipiamo che alla fine la Cardenas avrà un confronto diretto con Rodrigo, durante il quale quest’ultimo gli spiegherà di avere in mente un piano che, se andrà a buon fine, avrà una sola e unica vittima: Aurelio Quesada. Quale saranno quindi le intenzioni di Rodrigo?