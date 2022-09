Beautiful: le nozze di Steffy e Finn, qualcuno sarà MOLTO interessato… | Anticipazioni italiane

Beautiful, anticipazioni italiane: il “mistero” collegato al matrimonio di Steffy e Finn

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, come vi abbiamo già anticipato, John Finnegan e Steffy Forrester decideranno di convolare a nozze. Ciò, però, accadrà non prima di essere passati attraverso qualche turbamento passeggero, che porterà il medico a rivelare alla futura moglie di essere stato adottato. Steffy avrà così l’occasione di conoscere i futuri suoceri, Jack e Li Finnegan, che arriveranno a Los Angeles per incontrare la nuora.

I due fidanzati decideranno di non indugiare ancora oltre, forti della recente nascita del loro figlioletto Hayes, e programmeranno le imminenti nozze che si terranno presso l’immancabile villa di Eric Forrester. Steffy diffonderà sui social l’annuncio ufficiale del matrimonio, che non passerà inosservato: noteremo l’attenzione di “qualcuno”, che non vedremo in volto e che sarà immediatamente attirato dalla notizia. I più attenti, nonché i fan più storici tra di voi, già dalla musica in sottofondo (che accompagnerà le dita sulla tastiera di un computer) potranno intuire l’identità di questa persona…

Beautiful, trame italiane: qualcuno sta per arrivare…

Nello stesso frangente, Jack Finnegan apparirà preoccupato e incerto se informare gli sposi di una qualche rivelazione. L’uomo, il giorno del matrimonio, continuerà ad essere segretamente agitato, come temendo l’arrivo di qualcuno. E così sarà: Jack suderà freddo quando una misteriosa donna, il cui volto sarà nascosto da un cappello con tanto di velo, farà il suo ingresso poco prima della cerimonia. Questa eccentrica ospite è la persona la cui comparsa tanto farà preoccupare Jack… oppure no?

Molti di voi, sicuramente, ormai sapranno cosa sta per accadere, visto che ve ne parliamo da oltre un anno (14 mesi per l’esattezza, ovvero la distanza tra le puntate italiane e quelle americane), ma di sicuro non vorrete perdervi i prossimi episodi che ci introdurranno alla nuova annata televisiva di Beautiful! E se qualcuno ancora non ci fosse arrivato, QUI troverà la soluzione!