Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 16 settembre 2022: la speranza di Stefania

Anticipazioni puntata 4 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 16 settembre 2022

Veronica (Valentina Bartolo) è contraria al rientro di Gemma (Gaia Bavaro) a Milano, ma Ezio (Massimo Poggio) vuol dare una seconda possibilità di redenzione alla giovane Zanatta. Gloria (Lara Komar) attende una risposta affermativa per poter presenziare alla festa di fidanzamento di Stefania (Grace Ambrose). La ragazza, infatti, spera che la madre possa avere il permesso per poter uscire dal carcere anche solo per una sera.

La piccola Irene, figlia di Anna (Giulia Vecchio), arriva a Milano e la famiglia Amato la accoglie nel migliore dei modi. Adelaide (Vanessa Gravina) semina odio al Paradiso delle Signore: la Contessa infatti comunica a tutti la scelta di Flora (Lucrezia Massari) di abbandonare il grande magazzino milanese. Cosa succederà ora? Quel che è certo è che Adelaide ha intenzione di cercare una nuova stilista, ma Umberto (Roberto Farnesi) ha un piano per sedare l’ira della Contessa…

La puntata, originariamente prevista per giovedì 15 settembre, slitta a venerdì 16. QUI la trama dell’episodio che invece vedremo il 15.