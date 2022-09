Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Ezio alla riscossa per liberare Gloria dal carcere. La ama ancora?

Spoiler Il paradiso delle signore: cosa farà Ezio Colombo per Gloria Moreau?

Grandi novità al Paradiso delle Signore: con le nuove puntate abbiamo già visto che ci sarà subito discreto scompiglio – non senza qualche momento divertente – nel mondo del Paradiso, agitato dalla guerra della neo direttrice Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) contro la capo sarta Agnese Amato (Antonella Attili) e soprattutto la stilista Flora (Lucrezia Massari).

Sul versante delle emozioni invece, fari puntati sulla famiglia Colombo: già nelle prime puntate Stefania (Grace Ambrose) andrà da sua madre Gloria (Lara Komar) in carcere per portarle il libro che ha scritto sulla sua storia, “La madre ritrovata”. Un titolo che è esso stesso perdono per l’assenza materna – durata 15 anni – che tanto ha fatto soffrire entrambe e che nella stagione scorsa Gloria ha cercato in ogni modo di espiare, fino a quando non ha deciso di costituirsi per salvare la figlia dal ricatto di Gemma (Gaia Bavaro). E infatti quel momento emozionerà profondamente l’ex capocommessa.

Tutto risolto tra le due? Evidentemente no, visto che Gloria è appunto rinchiusa in carcere per scontare l’ingiusta condanna subìta tanto tempo prima, a cui era sfuggita rendendosi latitante e poi usando il nome di Gloria Moreau (o Signorina Moreau, come l’hanno conosciuta le Veneri del Paradiso). Nonostante le due si siano ritrovate “emotivamente”, quindi, Stefania non può condividere con la madre né la dolce quotidianità al lavoro come è stato nell’ultimo anno, né i momenti importanti che sta vivendo, primo tra tutti il fidanzamento ufficiale con Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), nipote della Contessa.

Va detto però che a quella festa in realtà Gloria riuscirà ad essere presente, sebbene scortata dai Carabinieri e in manette come anticipato dall’ormai nota foto, e lì potrà finalmente riabbracciare Stefania in una serata così significativa e fuori dal carcere.

È proprio da quel momento che prenderà il via la riscossa di un altro personaggio: parliamo di Teresio “Ezio” Colombo (Massimo Poggio), padre di Stefania e legittimo marito di Gloria, almeno fino a quando durante la scorsa stagione non l’ha fatta dichiarare morta pur di potersi risposare con la vedova Veronica Zanatta (Valentina).

Un gesto che ha deluso i moltissimi fan già affezionati alla coppia, che sognano di vedere la famiglia Colombo riunita dopo tante traversie, e che peraltro sanno come Gloria non abbia mai smesso di amare l’uomo che ha sposato tanti anni prima e il padre di sua figlia (al contrario di Ezio, che non ha mai ricevuto la lettera in cui Gloria gli confessava i suoi sentimenti ancora vivi).

Ripercorrendo la sua storia, per un anno intero Ezio ha continuato a tenere in piedi la relazione con Veronica, ma quasi suo malgrado la presenza di Gloria a Milano lo ha via via sciolto, tanto che dalla durezza quasi crudele nei confronti della moglie (all’inizio giunse addirittura a minacciare di denunciarla lui stesso) è arrivato al perdono reciproco e perfino a tentare di difenderla agli occhi di Stefania, quando la figlia ha scoperto la vera identità della sua amatissima capocommessa e l’ha aspramente rifiutata.

Tutto ciò senza dimenticare il momento di “nostalgia” in piazzetta la notte del “quasi bacio” – cui Gloria si era sottratta, nonostante il desiderio ricambiato, per rispetto alla posizione di Veronica – e soprattutto il finale della scorsa stagione che ha visto Ezio rincorrere disperatamente l’auto dei Carabinieri che portava via Gloria appena costituitasi (dopo averlo salutato con un abbraccio struggente e una lettera in cui lo avvertiva delle sue intenzioni).

In molti dunque si chiedevano quale sarebbe stato l’atteggiamento di Ezio nei confronti della reclusione di Gloria, ed ecco che le puntate della seconda settimana di messa in onda del Paradiso delle Signore portano una prima risposta.

Si parte infatti da una Stefania che si sveglia ripensando al momento del distacco dalla madre alla fine della festa di fidanzamento, presumibilmente divisa tra la gioia per averla riabbracciata e il dolore di saperla rinchiusa dietro le mura del carcere, e si arriva al coinvolgimento di Ezio.

Colombo senior, dopo aver rivisto Gloria alla festa di fidanzamento della figlia, vorrebbe trovare una soluzione per accelerare la scarcerazione di colei che a questo punto – a meno che non sia intervenuto un rapidissimo annullamento – è ancora sua moglie. Si prospetta dunque un ruolo attivo di Ezio a fianco di Stefania, nella “battaglia” per la liberazione di Gloria. Sarà in questo contesto che vedremo anche Ezio in carcere davanti a Gloria, come anticipato da un’altra emozionante foto?

Ed è qui che si concentra la curiosità del pubblico: Ezio vuole soltanto riavvicinare Gloria e Stefania perchè sono madre e figlia, oppure il desiderio di avere Gloria fuori dal carcere ha a che fare con un sentimento romantico e “maritale” mai del tutto sopito? E in questo caso, vinceranno i sentimenti o l’orgoglio… o il senso del dovere nei confronti di Veronica?

Per saperlo non resta che attendere le puntate (anche se sappiamo già che a un certo punto la capocommessa “vivrà” anche gli esterni e vestirà nuovamente la sua amata divisa, ma attenzione a un particolare che potrebbe avere impatto sugli equilibri della famiglia Colombo: oltre a Gloria, Stefania e Veronica, c’è un’altra persona di cui Ezio si prenderà cura nelle prime puntate e sarà – a sorpresa – Gemma (Gaia Bavaro). Quest’ultima sarà segretamente a Milano dopo un’estate in convento, e in cerca di perdono e redenzione per il ricatto che ha portato Gloria in carcere. Lo otterrà? E quale sarà la posizione di Ezio (e di Stefania e Gloria)? Continuate a seguirci, ne riparleremo…