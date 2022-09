Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Stefania e Marco, piccola crisi. Ecco perché

Trame Il paradiso delle signore 7: un’intervista divide Stefania e Marco?

Nubi all’orizzonte a Il paradiso delle signore 7 per la coppia formata da Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia), e questa volta non è colpa della famiglia di lui! Sarà un’intervista della Rai a separarli e più precisamente una “dimenticanza” della ragazza, o almeno lui così la vedrà… ma andiamo con ordine!

Abbiamo visto nelle prime settimane della nuova stagione una Stefania felice con Marco e le amiche, ma con un pensiero alla madre Gloria (Lara Komar) che si è consegnata alla giustizia perché lei potesse vivere senza paure e ricatti i suoi sentimenti proprio per il rampollo Sant’Erasmo. Grata per il sacrificio e preoccupata per la sofferenza della mamma, Stefania è andata spesso a trovarla in carcere, l’ha perdonata per i quindici anni di distanza (e anche i due di silenzio, quando è tornata a Milano e si è ammantata del ruolo di capocommessa per starle accanto senza rivelarle la sua vera identità) e le ha dedicato un libro struggente: “La madre ritrovata”.

Il paradiso delle signore: tutti vogliono che Gloria sia libera

Proprio partendo dal libro, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), Roberto (Filippo Scarafia), Marco e Stefania stanno cercando di dar vita a un movimento di opinione a favore di Gloria, che sta scontando una dura condanna per aver salvato la vita a una donna incinta, senza aver potuto purtroppo salvare anche il bambino che aspettava. Una pena che viene da una legge giudicata ormai ingiusta da tanti segmenti della società (e qui Paradiso parla della Storia italiana) e che infatti negli anni a venire sarebbe stata abrogata.

Ad oggi, il piano di Vittorio, Roberto, Marco e Stefania sembra aver funzionato: alla presentazione organizzata al Paradiso delle signore hanno partecipato diverse signore dell’alta società, invitate da Adelaide (Vanessa Gravina), che aveva qualcosa da farsi perdonare; sono seguiti inviti da diverse librerie fuori Milano, ed ecco che la prossima settimana arriverà al Paradiso addirittura una troupe Rai dell’epoca per intervistare Stefania sul libro e sulla storia di sua madre Gloria.

Spoiler Il paradiso delle signore: Stefania cerca di farsi perdonare da Marco

E proprio qui, però, si avvertiranno le prime crepe tra i due fidanzatini: secondo le anticipazioni Marco resterà infatti deluso dal comportamento davanti alle telecamere di Stefania, che sembra si dimenticherà di citarlo al momento dei ringraziamenti, forse concentrata nel dare più risalto possibile al desiderio di riavere la madre libera al proprio fianco. Di conseguenza lei dovrà correre ai ripari il giorno dopo per farsi perdonare dall’orgoglioso Sant’Erasmo, prima di assistere con tutta la famiglia del Paradiso alla messa in onda dell’intervista.

Tutto risolto tra i due piccioncini? In realtà no, perché va detto però che una crepa ben più profonda – e al momento ancora segreta – aleggia tra i due, e questa volta la “colpa” non è proprio di Stefania. Marco infatti non ha rivelato a Stefania il ruolo avuto dalla zia Adelaide nel tentare di negare a Gloria il permesso di uscire dal carcere per qualche ora per partecipare alla loro festa di fidanzamento. E questo è avvenuto pur sapendo quanto sia importante per Stefania la verità a tutti i costi, soprattutto dopo le tante bugie subite.

Di fatto, tra la sua famiglia e Stefania, Marco ha già scelto la sua famiglia, anche su consiglio della cognata Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), moglie di suo fratello Tancredi. Cosa potrebbe accadere dunque nel momento in cui Stefania scoprisse la bugia del fidanzato? Il loro amore sarà abbastanza forte da superare l’appartenere a due mondi così diversi? Ne riparleremo presto…