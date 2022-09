Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la confessione di CAROLIN a VANESSA

Una delle storyline più appassionanti e rivoluzionarie della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per entrare nel vivo in Germania. Nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe la storia d’amore tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) arriverà infatti ad un punto di svolta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi della soap presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin si innamora di Vanessa

Non c’è nulla di più romantico di un doppio matrimonio… a patto che le spose vadano d’accordo! Era questa la principale preoccupazione di Max Richter (Stefan Hartmann) e Michael Niederbühl- (Erich Altenkopf) quando hanno avuto l’idea di festeggiare insieme le rispettive nozze. Preoccupazione che non avrebbe potuto essere più infondata…

Quando le due future spose – Vanessa e Carolin – si conosceranno, infatti, si troveranno fin da subito benissimo… anche troppo! Eh sì, perché quella che sembrava inizialmente una bellissima amicizia si trasformerà infatti con il tempo in amore, almeno da parte della Lamprecht. E a quel punto nulla sarà come prima!

Sconvolta da quei sentimenti tanto inaspettati quanto inopportuni, Carolin proverà ad evitare il più possibile Vanessa e a concentrarsi invece sulla sua relazione con Michael. Purtroppo, però, tutto sarà inutile…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin si dichiara a Vanessa

Confusa dall’improvvisa freddezza dell’amica, la Sonnbichler proverà a chiedere spiegazioni a quest’ultima, ma invano. E così la ragazza chiederà a Michael di mediare tra lei e la Lamprecht, con conseguenze inaspettate…

Nella speranza di costringere le due a chiarirsi, il medico le attirerà infatti al lago per fare una gita in barca insieme. Peccato solo che la vicinanza forzata alla donna che ama porterà Carolin a perdere il controllo… tanto da gettare la povera Vanessa in acqua!

Inutile dire che a quel punto quest’ultima ne avrà davvero abbastanza delle intemperanze della Lamprecht e chiuderà la loro amicizia. Poco dopo, però, scoprirà che la donna si comporta in modo strano anche con Michael e a quel punto pretenderà una spiegazione…

Ebbene, a quel punto Carolin non vedrà altra alternativa se non confessare a Vanessa l’incredibile verità: si è innamorata di lei! E da quel momento nulla sarà più come prima… (Puntate 3902-9, in onda in Germania dal 29 settembre all’11 ottobre 2022)