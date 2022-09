Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’accordo di FLORIAN e HANNES

Contano di più sentimenti per la donna che ama oppure la riconoscenza nei confronti di chi ti ha salvato la vita? Sarà questo il dilemma che Florian Vogt (Arne Löber) dovrà affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la sua decisione sarà tutt’altro che scontata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole tornare insieme a Maja

Non importa quanto accaduto tra loro: Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt sono la dimostrazione che il vero amore è più forte di tutto. Rimasti legatissimi nonostante i lunghi mesi di separazione, i due protagonisti hanno infatti capito di essere fatti l’una per l’altro e di voler passare insieme il resto dei loro giorni. Ancora una volta, però, il loro lieto fine non sarà immediato…

Dopo aver a lungo respinto la sua amata per timore di farla soffrire inutilmente a causa della sua imminente morte, Florian cambierà idea dopo aver scoperto di poter finalmente guarire. A quel punto il ragazzo si presenterà a casa della sua amata per dichiararle il suo amore e chiederle di tornare insieme. Qualcosa, però, andrà storto…

Invece che la von Thalheim, il guardacaccia troverà infatti l’ex fidanzato di quest’ultima. Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). E, inutile dirlo, quest’ultimo non lo accoglierà a braccia aperte! Quando scoprirà che Florian vuole tornare insieme a Maja, infatti, lo caccerà di casa, intimandogli di non infastidire più la ragazza. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes chiede a Florian di rinunciare a Maja

Spiazzato dalla reazione del suo “rivale”, poco dopo Florian avrà nuovamente modo di confrontarsi con lui, capendo le motivazioni del suo comportamento: Hannes è ancora profondamente innamorato di Maja e sta provando a riconquistarla: se Vogt si dichiarasse, per lui non ci sarebbero più speranze!

Ben sapendo che il guardacaccia non rinuncerebbe mai alla donna che ama, Hannes proverà dunque a ricattarlo moralmente, ricordandogli di aver perso tutto per finanziare la ricerca biomedica che gli ha salvato la vita. Florian cederà di fronte al debito di riconoscenza che ha nei confronti di Fröhlich?

Ebbene, dopo qualche tentennamento il guardacaccia spiegherà di essere certo che l’amore che lo unisce a Maja sia destinato a trionfare, che lui lo voglia o no. Una risposta che Hannes non accetterà!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Hannes e Florian fanno un accordo

Convinto che sia solo questione di tempo prima che la von Thalheim torni tra le sue braccia, Fröhlich chiederà a Vogt di concedergli due settimane di tempo per riconquistare la ragazza: se – allo scadere del tempo concordato – quest’ultima non ne volesse ancora sapere di lui, Hannes rinuncerà definitivamente a lei e Florian avrà via libera.

Inutile dire che il guardacaccia resterà spiazzato di fronte ad una richiesta simile, ma alla fine accetterà, in quanto certo che Maja non tradirebbe mai il loro amore. Ma sarà davvero così?