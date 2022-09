Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la fine della storia di FLORIAN e CONSTANZE

Iniziato come un’avventura di una notte, proseguito come finzione e infine trasformatosi in qualcosa di reale: il rapporto tra Florian Vogt (Arne Löber) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) è senza dubbio uno dei più particolari che abbiamo visto recentemente a Tempesta d’amore. E nelle prossime puntate italiane è destinato ad evolversi ulteriormente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole tornare insieme a Maja

Non importa quanto accaduto tra loro: Florian Vogt e Maja von Thalheim (Christina Arends) non hanno mai smesso di amarsi. E poco importa se ufficialmente fossero impegnati con altre persone. Se la ragazza ha avuto una lunga relazione con Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), il guardacaccia ha invece iniziato una storia con la sorellastra della sua amata: Constanze. Storia che si è evoluta in modo decisamente particolare…

Come sappiamo, Florian si è inizialmente avvicinato a Constanze solo per dimenticare Maja e ha poi continuato la storia con la bella rossa nella speranza di convincere la sua amata a rifarsi una vita senza di lui. I sentimenti, però, non si possono controllare!

Constanze si è infatti realmente innamorata del giovane Vogt, tanto da arrivare a commettere un furto per amor suo. E anche Florian ha con il tempo sviluppato dei sentimenti sinceri nei confronti della von Thalheim. Quando però scoprirà di non essere più condannato ad una morte imminente, il guardacaccia capirà di non poter più ingannare né se stesso né gli altri: ama solo Maja!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian fa un accordo con Hannes

Il ragazzo deciderà dunque di dichiararsi alla sua ex e chiederle di tornare insieme. Prima che possa farlo, però, dovrà scontrarsi con Hannes! Perdutamente innamorato di Maja, quest’ultimo non potrà infatti tollerare l’idea di perdere le ultime speranze di riconquistare la von Thalheim…

Sarà così che Hannes proporrà a Florian un accordo: il guardacaccia gli deve concedere due settimane di tempo per provare a riconquistare Maja. E, a sorpresa, lui accetterà! Certo della forza dei sentimenti che lo legano alla sua amata, Vogt sarà infatti sicuro che la ragazza non cederebbe mai alle avances di Fröhlich.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian e Constanze si lasciano

Mentre Hannes tenterà il tutto per tutto pur di sedurre Maja, Florian si concentrerà invece sul fare “pulizia” nella sua vita in attesa di poter tornare insieme alla donna che ama. Sarà così che il ragazzo deciderà di chiudere la sua storia con Constanze, in modo da essere “libero” per Maja.

Ebbene, prima ancora che il fidanzato le comunichi la sua decisione, la bella rossa intuirà le sue intenzioni, decidendo di giocare d’anticipo! Invece che attendere che Florian le comunichi la propria decisione, sarà lei stessa a dirgli di voler chiudere la loro storia, sostenendo di aver sempre saputo che non si trattava di qualcosa di serio!

Inutile dire che Florian resterà positivamente colpito dalla reazione di quella ragazza così diversa da Maja ma che ha comunque imparato ad apprezzare. Ciò che però il guardacaccia ignora è che in realtà Constanze non ha davvero rinunciato a lui…