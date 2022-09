Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la scelta di JOSIE

Voler conoscere le proprie origini è normale, specialmente se si è cresciuti con un solo genitore. Non c’è dunque da stupirsi se – dopo aver scoperto di non essere realmente figlia di Erik Vogt (Sven Waasner) – Josie Klee (Lena Conzendorf) si metterà alla ricerca dell’uomo che l’ha messa al mondo. E nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore avrà finalmente successo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie scopre di non essere figlia di Erik

Al Fürstenhof sono abituati ad avere un continuo via vai di persone e l’arrivo di Josie – una giovane aspirante pasticcera – non desterà dunque molta sorpresa. Questa volta, però, l’aspirante tirocinante di André (Joachim Lätsch) non sarà una persona qualunque…

Come sappiamo, la ragazza rivelerà infatti di essere figlia di Erik, che oltre vent’anni prima ebbe una relazione con la madre di lei: Yvonne (Tanja Lanäus). Per l’uomo si tratterà di un vero e proprio shock (non aveva infatti mai sospettato di essere genitore), ma con il tempo le cose si sistemeranno, tanto che Erik e Josie costruiranno un bellissimo rapporto come padre e figlia.

A rendere ancora più perfetto il quadretto familiare, Yvonne ed Erik torneranno insieme, regalando così a Josie quella famiglia da lei sempre sognata. Proprio allora, però, una scoperta inaspettata stravolgerà le loro vite: Josie non è realmente figlia di Vogt! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie cerca il suo vero padre

Come vi abbiamo anticipato, sarà lo stesso Erik a fare questa drammatica scoperta, di cui informerà poi la figlia. Superato lo shock, quest’ultima deciderà dunque di mettersi alla ricerca del suo vero padre: una decisione che ferirà e, soprattutto, preoccuperà Vogt.

Preoccupato per le conseguenze che l’incontro con il genitore potrebbe avere su quella ragazza che ha ormai imparato ad amare come una vera figlia, Erik cercherà dunque di anticipare le mosse di Josie, boicottando di fatto le sue ricerche. Non ci vorrà però molto prima che lei lo scopra…

Ebbene, dopo l’iniziale delusione, Josie capirà velocemente che le motivazioni di Erik erano nobili e si riconcilierà dunque con lui. Mentre la Klee e Vogt si chiariranno, però, le ricerche del padre biologico della ragazza non si fermeranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie sceglie Erik

Nel tentativo di aiutare la sua amata, Paul (Sandro Kirtzel) assolderà infatti un detective privato per trovare l’uomo… con successo! E così, poco dopo la sua riappacificazione con Erik, Josie dovrà decidere se andare a conoscere l’uomo che l’ha messa al mondo oppure “scegliere” come padre Vogt.

Nonostante qualche tentennamento, alla fine la ragazza capirà di non poter vivere ignorando le proprie origini e deciderà dunque di provare a conoscere il genitore biologico, mentre Erik – seppur con il cuore a pezzi – le prometterà il proprio sostegno.

Ebbene, non è esattamente chiaro se questo incontro avrà effettivamente luogo oppure no, ma possiamo anticiparvi che poco dopo Josie cambierà idea e deciderà che è Erik l’unico padre che vuole avere.

Questa storyline si concluderà dunque qui? Per ora non abbiamo certezze in merito, ma – stando alle informazioni disponibili – sembra proprio di no. Secondo una linea di pensiero molto diffusa tra i fan d’Oltralpe, infatti, potrebbe addirittura saltare fuori che il vero padre di Josie altri non sia che quello di Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), il nuovo fidanzato della ragazza. Non ci resta che attendere per scoprirlo!

(Puntate 3890-3905, in onda in Germania dal 12 settembre al 5 ottobre 2022)