Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la delusione di MAJA

Per settimane Maja von Thalheim (Christina Arends) ha atteso il momento in cui Florian Vogt (Arne Löber) sarebbe tornato da lei. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza scoprirà che quel momento potrebbe non giungere mai. E a quel punto rientrerà in gioco Hannes Fröhlich (Pablo Konrad)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian riceve un’offerta di lavoro negli Stati Uniti

Non ci sono dubbi sul fatto che Maja e Florian si amino, eppure tutto sembra voler impedire che i due protagonisti tornino insieme. Come sappiamo, il guardacaccia aveva deciso di mantenere le distanze dalla sua amata in quanto convinto di essere presto destinato a morire.

E così, quando è improvvisamente guarito, il suo primo pensiero è stato tornare dalla sua ex! Peccato solo che – prima di poter parlare con la ragazza – il guardacaccia si sia imbattuto in Hannes. Il risultato? Facendo leva sul debito di riconoscenza di Vogt nei suoi confronti, Fröhlich gli strapperà una promessa: concedergli due settimane di tempo per provare a riconquistare Maja!

Certo che la sua amata non lo tradirebbe mai con Hannes, Florian si preparerà dunque ad attendere le fatidiche due settimane. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: riceverà una fantastica offerta di lavoro negli Stati Uniti! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja passa la notte con Hannes in una baita

Da un punto di vista professionale, la proposta ricevuta dal guardacaccia sarà assolutamente irrinunciabile: per lui si tratterà infatti della realizzazione del sogno di una vita! Ovviamente, però, il ragazzo non sarà disposto a partire senza Maja… ma come parlare con quest’ultima senza infrangere il suo accordo con Hannes?

Indeciso sul da farsi, Florian parlerà a Max (Stefan Hartmann) del proprio dilemma, senza accorgersi che Constanze (Sophia Schiller) sta ascoltando la conversazione. Inutile dire che la ragazza non si lascerà sfuggire l’occasione di ferire la sorellastra e correrà dunque da Maja, riferendole che Florian intende partire per gli Stati Uniti senza dirle nulla.

Il risultato? Delusa dal comportamento del suo amato, Maja cercherà di distrarsi facendo un’escursione in montagna con Hannes, durante la quale quest’ultimo non perderà occasione di parlar male di Florian. Ebbene, il caso vorrà che proprio in quel momento arrivi una tempesta che costringerà i due ragazzi a cercare rifugio in una baita per la notte. E a quel punto Fröhlich tenterà il tutto per tutto per sedurre la sua ex: ci riuscirà?