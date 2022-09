Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: offerta di lavoro per FLORIAN

Grandi cambiamenti sono in arrivo per Florian Vogt (Arne Löber)! Poco dopo la sua insperata guarigione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel guardacaccia si ritroverà infatti a dover prendere una decisione destinata a cambiargli la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian fa un accordo con Hannes

Da qualche mese a questa parte la vita di Florian è stata stravolta. A livello personale, il giovane guardacaccia ha trovato il grande amore in Maja von Thalheim (Christina Arends), ha scoperto di essere un Saalfeld e, poco dopo, che il suo amato fratello maggiore è un criminale. Come se non bastasse, qualche mese dopo il giovane Vogt ha contratto una malattia che non sembrava lasciargli scampo…

Fortunatamente questo incubo presto finirà: grazie all’intervento dei suoi cari e all’aiuto di Michael (Erich Altenkopf), il ragazzo è infatti sulla via della guarigione e presto tornerà in salute. A quel punto la sua unica priorità sarà costruirsi un futuro insieme alla donna che ama. Peccato solo che qualcuno non sia disposto a permetterglielo…

Quando Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) scoprirà le sue intenzioni, implorerà infatti il “rivale” di concedergli due settimane di tempo per tentare di riconquistare la von Thalheim, con la promessa di lasciargli campo libero nel caso in cui lei continuasse a sostenere di amare solo Florian.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian riceve un’offerta di lavoro

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, alla fine Florian accetterà questo strano accordo, certo che Maja non tornerebbe mai insieme a Hannes. Nell’attesa di potersi finalmente dichiarare alla ragazza, Vogt inizierà così a “fare pulizia” nella propria vita, a partire dalla sua relazione con Constanze (Sophia Schiller).

Inutile dire che si tratterà di un duro colpo per quest’ultimo, che però farà di tutto per non darlo a vedere, tanto da fingere di voler lei stessa interrompere il rapporto con il guardacaccia. E sarà proprio in queste circostanze che la vita di Florian arriverà ad un nuovo punto di svolta…

Il ragazzo riceverà infatti un’offerta di lavoro assolutamente fantastica… peccato solo che richieda il suo trasferimento negli Stati Uniti! E, inutile dirlo, il giovane Vogt non avrà nessuna intenzione di partire senza Maja! Florian si troverà così di fronte ad un dilemma: rinunciare al lavoro dei suoi sogni oppure parlare con Maja infrangendo però così la promessa fatta a Hannes?