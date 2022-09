Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la vendetta di ROSALIE

Chi sperava in una rapida riappacificazione tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) resterà deluso. Invece che riavvicinarsi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due ex fidanzati finiranno infatti per allontanarsi ulteriormente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael lascia Rosalie

Quando Michael ha deciso di tornare insieme a Rosalie a oltre dieci anni dal naufragio del loro fidanzamento, sapeva chi si trovava davanti. All’epoca la donna lo aveva infatti tradito a pochi giorni dalle loro nozze, rovinando così il loro progetto di vita insieme. E da allora il medico non è mai più riuscito a fidarsi pienamente di lei…

Non c’è dunque da stupirsi se, quando l’uomo ha scoperto che la sua amata è partita per un weekend a Parigi insieme a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e gli ha spudoratamente mentito al riguardo, non ha potuto fare a meno di pensare subito al peggio.

Nonostante i tentativi della Engel di rassicurarlo sul fatto che tra lei e l’albergatore non sia successo nulla, Niederbühl ha infatti reagito in modo drastico, troncando di netto la sua relazione con lei. E non cambierà idea tanto facilmente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael respinge Rosalie

Complici la rabbia e l’orgoglio ferito, Michael e Rosalie non sembrano riuscire a fare il primo passo per riconciliarsi, nonostante entrambi sentano una profonda nostalgia reciproca. I loro amici – André (Joachim Lätsch) e Hildegard (Antje Hagen) in primis – hanno dunque tentato di fungere da pacieri per far riconciliare i due ex fidanzati. Tutto, però, si rivelerà inutile…

Né Niederbühl né la Engel sembreranno infatti disposti a rivedere le proprie posizioni per provare a chiarirsi… almeno per il momento! Con il passare del tempo, infatti, Rosalie inizierà a capire di dover provare a parlare con il suo ex. Peccato solo che lui non ne vorrà sapere…

Un’occasione inaspettata arriverà grazie al simpatico maialino Chantal, che porterà i due ex fidanzati a vivere un momento di vicinanza e spensieratezza. Vedendo il medico finalmente rilassato, la Engel deciderà dunque di fare un passo verso di lui, dandogli appuntamento per un incontro chiarificatore. Peccato solo che l’uomo non si presenterà…

Il risultato? Furiosa per il rifiuto da parte di Michael di concederle anche solo la possibilità di parlare, Rosalie reagirà nel peggiore dei modi: si “vendicherà” organizzando una serata romantica con Christoph… con tanto di ostriche e champagne! La donna andrà davvero fino in fondo?