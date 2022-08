Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la missione di ANDRÉ

Quando due persone che si amano si lasciano, non è un dramma solo per loro, ma anche per i loro cari. Non c’è dunque troppo da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la rottura tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) scatenerà la reazione degli amici della coppia. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael lascia Rosalie

Quella tra Michael e Rosalie sembrava essere la classica relazione destinata a durare per sempre… almeno fino a quando tra loro non si è insinuato Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Invaghitosi della bella barista, quest’ultimo non ha infatti lasciato nulla di intentato pur di conquistare la donna…

Benché innamoratissima del fidanzato, con il tempo la Engel ha finito per cedere alle richieste dell’albergatore, arrivando addirittura ad accettare di volare insieme a lui a Parigi per un weekend romantico, weekend di cui ovviamente Michael sarebbe dovuto restare all’oscuro.

Purtroppo per Rosalie, però, non ci è voluto molto prima che il medico venisse a sapere della sua “fuga d’amore” con Christoph. E la sua delusione sarà tale da spingerlo a troncare di netto la relazione con la fidanzata. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e i Sonnbichler aiutano Michael e Rosalie

A pezzi per la decisione del suo amato, Rosalie non avrà altra scelta se non lasciare l’appartamento con lui condiviso e trasferirsi temporaneamente dai Sonnbichler. Come sempre, gli anziani coniugi si dimostreranno estremamente comprensivi con la Engel e la incoraggeranno a cercare il dialogo con Michael.

Ebbene, nel frattempo anche quest’ultimo riceverà da André (Joachim Lätsch) il consiglio di provare a chiarirsi con la sua ex. Quando però l’uomo si incamminerà verso per raggiungere quest’ultima, si imbatterà in niente altri che Christoph!

Il risultato? Non solo Michael non si riappacificherà con Rosalie, ma si convincerà ulteriormente che la donna si sia lasciata sedurre da Saalfeld. E così, quando la donna proverà a fare un passo verso di lui, il medico la respingerà!

A quel punto la situazione inizierà a farsi pesante non solo per i due diretti interessati, ma anche per i loro amici. Michael e Rosalie diventeranno infatti così intrattabili da spingere André e Hildegard (Antje Hagen) a unire le forze per far tornare i due insieme. Ci riusciranno?