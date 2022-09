Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: brutta sorpresa per SHIRIN

Un periodo pieno di difficoltà attende Shirin Ceylan (Merve Çakır) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. Poco dopo aver finalmente trovato il vero amore al fianco di Gerry Richter (Johannes Hut), la ragazza dovrà infatti affrontare dei problemi sia in famiglia che sul lavoro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin in guerra con la madre di Gerry

Grandi cambiamenti sono in arrivo nella vita di Shirin! Se a livello sentimentale la ragazza troverà l’amore prima con Henning (Matthias Zera) e poi finalmente al fianco di Gerry, anche da un punto di vista professionale non mancheranno le soddisfazioni.

Nei prossimi mesi la Ceylan realizzerà infatti il grande sogno di aprire un centro estetico. I problemi, però, non tarderanno a presentarsi…

Come vi abbiamo anticipato, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore è da qualche tempo entrato in scena un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio nella vita di Shirin: Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Gerry.

Molto protettiva nei confronti di quel figlio così “speciale”, Helene finirà per scontrarsi più volte con la “nuora”. Una situazione che sembrerà migliorare quando le due donne inizieranno a lavorare insieme. Non ci vorrà però molto prima che scoppi l’ennesima discussione. E a quel punto Gerry si troverà tra due fuochi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin viene licenziata

Ebbene, benché combattuto alla fine il ragazzo prenderà le difese della madre, mettendo a dura prova il suo rapporto con la fidanzata. Ben presto, però, gli si presenterà un’occasione d’oro per rimediare…

Tutto inizierà quando una celebre star di Bollywood di nome Dayita si presenterà al Fürstenhof: al settimo cielo, Shirin riuscirà a convincere l’attrice indiana a provare il suo salone di bellezza, ottenendo così un’incredibile opportunità di farsi pubblicità. Peccato solo che all’ultimo momento la diva preferirà una lezione di golf con Gerry…

Sapendo quando sia importante per la fidanzata poter truccare Dayita, alla fine Gerry non solo riuscirà a portare l’attrice nel salone di bellezza di Shirin, ma si farà anche carico del turno di quest’ultima in hotel come cameriera ai piani. Purtroppo, però, il suo piano verrà scoperto…

Inutile dire che i Saalfeld non approveranno il comportamento dei due ragazzi, ma si diranno pronti a chiudere un occhio. Peccato solo che Shirin, invece che rimediare al suo passo falso, commetterà un ulteriore errore finendo per venire licenziata in tronco! E ora?

(Puntate 3904-18, in onda in Germania dal 6 al 26 ottobre 2022)