Spoiler Terra amara: il burrascoso ritorno di Demir

Non durerà molto l’allontanamento di Demir Yaman (Murat Ünalmış) e della moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dalla tenuta delle dispotica Hünkar (Vahide Perçin). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’uomo deciderà infatti di ritornare sui suoi passi, ma inizialmente la madre non sarà per niente d’accordo con la sua scelta…

Terra Amara, news: Demir lascia la tenuta!

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, la situazione comincerà a delinearsi nel momento in cui Demir verrà scagionato per l’omicidio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) e, in quanto uomo libero, potrà uscire dal carcere. Nel bel mezzo di un teso confronto, che avverrà appena tornerà nella tenuta, Demir se la prenderà però a dismisura con mamma Hünkar, colpevole a suo dire di non aver creduto abbastanza nella sua innocenza poiché, in caso contrario, non avrebbe cercato di convincere il capomastro Gaffur (Bülent Polat) a prendersi la colpa dell’omicidio.

Tuttavia, l’aspro confronto non farà che peggiorare quando Hünkar rimprovererà Demir per aver incastrato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per l’assassinio del padre corrompendo tre testimonia affinché giurassero il falso nelle loro deposizioni. A quel punto, stanco di dover rendere conto alla madre delle sue cattive azioni, commesse per proteggere la sua famiglia, Demir farà i bagagli e andrà via dalle tenuta insieme alla consorte e al piccolo Adnan.

Terra Amara, trame: l’incidente a cavallo di Hünkar

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, Demir cambierà radicalmente idea sulla questione, nonostante la promessa fatta a Züleyha di comprare una casa ad Adana dove costruire il loro nido familiare. Nello specifico, l’uomo capirà che è necessario che stia alla tenuta quando Hünkar verrà coinvolta in un incidente a cavallo e sparirà per diverse ore (anche se per fortuna verrà ritrovata con soltanto una leggera ferita alla spalla).

Andando contro il parere della moglie, che si infurierà con lui per non aver rispettato la parola data, Demir deciderà quindi di ritornare a casa, senza avvertire prima Hünkar della sua iniziativa. Appena se lo ritroverà di fronte, la Yaman cercherà dunque di cacciare il figlio dall’abitazione, ma l’intervento della nonnina Azize (Serpil Tamur) cambierà tutto quanto…

Terra Amara, spoiler: Demir e Hünkar si chiedono perdono a vicenda!

Eh sì: quando comprenderà che Hünkar non vuole più vivere sotto lo stesso tetto di Demir, Azize verrà colta da una crisi isterica e implorerà piangendo la figlia di far tornare l’uomo e la sua famiglia perché sente la terribile mancanza del piccolo Adnan. In quei precisi istanti, i sentimenti prenderanno dunque il sopravvento e Hünkar e Demir si abbracceranno in lacrime, chiedendosi a vicenda perdono per come si sono comportanti nei giorni precedenti.

Insomma, la pace non farà fatica ad arrivare, ma sarà destinata a durare?