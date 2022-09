Terra Amara: Yilmaz e Demir riusciranno a fare pace? | Anticipazioni

Spoiler Terra amara: il tentativo di portare Yilmaz e Demir a un armistizio

Nonostante gli sforzi di Hünkar (Vahide Perçin) e di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), riusciranno gli acerrimi nemici Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ad accantonare per il bene comune tutte le loro divergenze? Un tentativo in tal senso avverrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche se tutto si concluderà in un nulla di fatto…

Terra Amara, news: Gülten prende una pallottola al posto di Yilmaz

Il rapporto già di per sé incandescente tra i due uomini si inasprirà ulteriormente quando Yilmaz farà sapere a Demir di aver acquistato la tenuta della cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Già irritato perché tutta Cukurova avrà scoperto che in passato la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è stata l’amante di Yilmaz, Demir comincerà a discutere animatamente con Akkaya e gli punterà una pistola contro.

Da un lato Yilmaz si difenderà a sua volta tirando fuori la sua arma, dall’altro alla fine ad avere la peggio sarà la povera Gülten (Selin Genç), che farà da scudo con il suo corpo appena Demir sparerà un colpo. Fortunatamente la ragazza se la caverà con un’operazione e deciderà di non denunciare Demir. Dirà infatti che si è ferita da sola mentre maneggiava una pistola del fratello Gaffur (Bülent Polat)…

Terra Amara, trame: Hünkar e Fekeli vogliono che Yilmaz e Demir trovino un accordo

Occhio quindi al proseguimento della storia: possiamo infatti anticiparvi che Hünkar e Fekeli avranno modo di parlare della questione e capiranno che è necessario un loro intervento prima che qualcuno si faccia davvero male. Da un lato Ali Rahmet convincerà quindi Yilmaz a cedere nuovamente la proprietà di Şermin per non intensificare ulteriormente la guerra, dall’altro Demir verrà spronato dalla madre ad accettare di sedersi ad un tavolo con Akkaya per chiarire tutti i loro contrasti.

La trattativa andrà così in porto, anche se Yilmaz anticiperà al “padrino” che farà saltare tutto quanto qualora Demir dovesse rispondere picche ad una sua esplicita richiesta. Neanche a dirlo, tale scenario si verificherà davvero!

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Demir non trovano l’accordo!

Nel bel mezzo del dialogo chiarificatore, Yilmaz porterà al centro della questione l’intervista in cui, costretta ad agire così per non rischiare di non vedere più il piccolo Adnan, Züleyha ha dovuto confessare – mentendo – di essersi innamorata perdutamente di Demir appena l’ha visto, motivo per il quale ha mandato a monte la sua relazione con Akkaya (un uomo che non poteva darle nulla poiché rinchiuso in carcere per omicidio e del quale aveva finto di essere la sorella).

Facendo riferimento a quelle dichiarazioni, alle quali non crederà fino in fondo, Yilmaz comunicherà a Demir che smetterà di muovergli guerra soltanto se dichiarerà ai giornali di aver affrettato il suo matrimonio con la Altun perché sapeva benissimo del legame che univa la donna a lui. Come facilmente prevedibile, però, la richiesta manderà su tutte le furie Demir e l’accordo di pace salterà del tutto. La tensione sarà quindi alle stelle… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.