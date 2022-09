Spoiler Un altro domani: il crollo di Victor. Ventura lo scopre e…

Quando Carmen Villanueva (Amparo Pinero) deciderà di rompere il fidanzamento, Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) non riuscirà a farsene una ragione. Per questo, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il ragazzo farà di tutto per riconquistare la fiducia dell’ormai ex fidanzata. Agendo in tale maniera, finirà però per avvicinarsi troppo alla domestica Enoa (Edith Martínez Val). Un particolare che non piacerà affatto al padre Ventura (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, news: ecco perché Carmen romperà con Victor

Come già sappiamo, Carmen coglierà la palla al balzo per lasciare Victor quando scoprirà che il promesso sposo ha continuato a frequentare la sua personale cortigiana nonostante il loro fidanzamento ufficiale.

Da un lato Victor tenterà invano di spiegare a Carmen di aver visto la donna soltanto in amicizia, dall’altro la situazione si esaspererà ulteriormente quando la Villanueva penserà di ritornare in Spagna dalla madre Dolores (Maria Blanco) perché ormai considera concluso il suo soggiorno in Guinea. Un’idea che le verrà in mente perché, in fondo, riterrà di non avere più alcuna possibilità con Kiros (Ivan Mendes), date anche le minacce di Patricia Godoy (Silvia Acosta) di fare del male al suo “amore” segreto.

Un Altro Domani, trame: Victor si fa minaccioso con Carmen

A quel punto, appena scoprirà dalla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) che la sua amata sta per andare via dalla colonia, Victor ascolterà incautamente un consiglio del padre Ventura, che gli dirà che deve essere più “incisivo” con Carmen se vuole davvero convincerla a ritornare al suo fianco e a sposarlo.

Agendo in tale maniera, il giovane Velez de Guevara si farà quindi minaccioso con la Villanueva ed arriverà ad uno scontro quasi fisico con lei, nel quale tenterà di costringerla a baciarlo. Il momento di tensione verrà fortunatamente interrotto dall’arrivo di Kiros, che trarrà in salvo Carmen. Visto come saranno andate le cose, Victor si pentirà subito di avere ascoltato Ventura e sarà turbato al pensiero di aver perso per sempre Carmen.

Un Altro Domani, spoiler: Victor si fa abbracciare da Enoa e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Completamente disorientato, Victor troverà consolazione nei discorsi che farà Enoa, assunta momentaneamente da Ventura per prendersi cura di Ines (Barbara Oteiza), che starà male per il presunto sopraggiungere della menopausa. In una determinata serata, nella quale sarà completamente a pezzi, Victor chiederà a Enoa di abbracciarlo ottenendo un timido sì come risposta.

Peccato però che l’avvicinamento tra i due giovani, del tutto innocente, verrà captato da Ventura, che andrà su tutte le furie e sembrerà disposto a picchiare Enoa (salvo poi tirarsi indietro su richiesta del figlio solo perché, come sosterrà, non gli è mai piaciuto picchiare le donne).

Tuttavia, appena rimarrà da solo con Victor, Ventura ribadirà al consanguineo di trovarlo patetico, sia per come starà piangendo per essere stato lasciato da Carmen e sia per essersi fatto consolare da Enoa, una misera schiava di colore. Insomma, per il ragazzo le cose si metteranno decisamente male…