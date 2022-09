Una Vita anticipazioni: Ramon confessa a Lolita tutto ciò che ha fatto con Fidel

Spoiler Una vita: la difficile confessione di Ramon Palacios a Lolita

Prima del gran finale di Una Vita, che avverrà nel corso dell’episodio 1483, tutti i nodi verranno al pettine, visto che ogni storyline giungerà a conclusione. Terminerà anche la trama legata all’organizzazione illegale per combattere gli anarchici fondata da Fidel Soria (Alejandro Siguenza) con i finanziamenti economici di Ramon Palacios (Juanma Navas). Quest’ultimo deciderà infatti di confessare alla nuora Lolita (Rebeca Alemany) in che cosa il funzionario di Polizia l’ha trascinato. E, come prevedibile, la donna non la prenderà affatto bene…

Una Vita, news: l’attentato a Fidel

La faccenda comincerà a delinearsi quando Lolita scoprirà con sgomento che Ramon e Fidel hanno rapito David Exposito (Aleix Rengel Meca), cosa che la porterà a subire un ricovero perché verrà colpita da una vera e propria crisi di nervi.

Anche se i due uomini decideranno di lasciare andare David in seguito alla presunta morte di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), ossia colui che li aveva ricattati, Lolita vorrà vederci chiaro su tutta la questione e si recherà da Fidel, che proprio in quegli istanti starà torturando un giovane anarchico per costringerlo a parlargli dei prossimi attentati dei rivoluzionari.

Da un lato Lolita spingerà Soria a lasciare andare il ragazzo e a dargli un’opportunità prima che sia troppo tardi, dall’altro alla fine Fidel deciderà di dare ascolto alle parole della bottegaia. Non a caso, il nostro protagonista lascerà andare il giovane, che però contatterà subito un suo complice e quest’ultimo sparerà a Fidel in pieno petto, nel vicolo di calle Acacias, riducendolo in fin di vita.

Una Vita, spoiler: Ramon confessa la verità a Lolita

Occhio dunque a quello che succederà subito dopo l’attentato a Fidel: in preda ai sensi di colpa per le condizioni in cui versa l’amico, Ramon si farà coraggio e confesserà a Lolita di aver finanziato l’attività illegale di Soria tesa a torturare (e persino uccidere) gli anarchici pronti a colpire la popolazione con nuovi atti terroristici. Una confessione dalla quale sarà chiaro che Ramon si è fatto coinvolgere anche nell’omicidio di Fausto Salazar (Aitor Campo), la mente dell’attentato in cui sono morti anche Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco).

Tali parole faranno gelare il sangue a Lolita, dato che non comprenderà come il suocero, da sempre ammirato dal defunto marito Antonito per la sua condotta esemplare, abbia potuto sporcarsi le mani di sangue. Un confronto che si concluderà in un vero e proprio litigio tra genero e nuora…

Una Vita, trame: Lolita contro Ramon!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Lolita non mostrerà nemmeno un po’ di clemenza verso Ramon, tant’è che sottolineerà che deve augurarsi di morire il più tardi possibile per espiare tutte le sue colpe; in caso contrario, non si ricongiungerà mai nell’altro mondo con Carmen, che sarà certamente in paradiso visto che è sempre stata buona! Un pensiero duro che scuoterà ancora di più Ramon, già tanto dispiaciuto per la sua cattiva condotta…