Spoiler Una vita: Ramon e David, si sfiora la tragedia

Nervi tesi nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita. Per evitare che Aurelio Quesada (Carlos De Austria) faccia del male alla nuora Lolita (Rebeca Alemany) e al nipote Moncho, portando alla luce la sua attività illegale contro gli anarchici al fianco di Fidel Soria (Alejandro Siguenza), Ramon Palacios (Juanma Navas) deciderà infatti di procedere con il sequestro e il successivo assassinio di David Exposito (Aleix Rengel Meca). Per fortuna, la storyline avrà però un lieto fine…

Una Vita, news: Ramon e Fidel sequestrano David ma…

Tutto partirà il giorno in cui, dopo la grande rinuncia di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), David e Valeria Cardenas (Roser Tapias) staranno per lasciare Acacias per rifarsi una vita in America. Proprio nel momento della partenza, alcuni uomini raggiungeranno l’Exposito e lo costringeranno a seguirlo, sotto gli occhi sbigottiti della donna che lancerà subito l’allarme poiché riconoscerà tra gli stessi Fidel Soria.

Da un lato Lolita, messa in allerta da Valeria, farà fatica a credere che Fidel sia coinvolto nel sequestro, anche se si convincerà di ciò quando si renderà conto che l’uomo ha cercato di ingannarla simulando una falsa partenza per motivi di lavoro. Dall’altro, David scoprirà con sgomento che Ramon è coinvolto nel suo rapimento e cercherà di farlo desistere dall’intenzione di ucciderlo, ciò perché comprenderà che Aurelio lo sta in qualche modo ricattando…

Una Vita, spoiler: Ramon sul punto di uccidere David ma…

Partendo da questi presupposti, la tensione non farà altro che aumentare: quando sottolineerà che deve obbligatoriamente ucciderlo per evitare che il Quesada se la prenda con Lolita e Moncho, Ramon si preparerà a fare fuori David con un colpo di pistola in testa. Anche se premerà il grilletto, il Palacios non riuscirà però a sporcarsi le mani di sangue, tant’è che mirerà a vuoto lasciandosi poi andare ad una vera e propria crisi di nervi.

Nell’appartamento, adibito per torturare gli anarchici, arriverà poi anche Fidel, che sarà stato a sua volta pedinato dalla sospettosa Lolita. Quest’ultima avrà dunque un malore appena si accorgerà di ciò che il suocero ha tentato di fare a David, al punto tale che le sarà necessario un ricovero in ospedale.

Una Vita, trame: Fidel e Ramon lasciano libero David, ecco perché

Quale destino toccherà in sorte a David? Alla fine sarà Fidel a farlo fuori, per via della reticenza mostrata da Ramon? Per fortuna, tale mossa non si renderà necessaria, dato che il ricattatore Aurelio verrà dichiarato morto in seguito all’incendio scoppiato nei laboratori Quesada “per merito” di Rodrigo e di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Data la presunta dipartita del Quesada, Fidel non sacrificherà dunque David e lo lascerà libero, anche se si farà promettere che non farà menzione nemmeno con Valeria di quello che è successo tra di loro.

David potrà quindi ritornare a casa e riabbracciare Valeria. I due finiranno per fare l’amore e si giureranno amore eterno. Tuttavia, nonostante la morte apparente di Aurelio, gli “amanti” sentiranno che il loro futuro deve essere lontano da Acacias…