Una vita: Valeria e David lasciano Acacias | Anticipazioni

Spoiler Una vita: David e Valeria, la prima storia che finirà!

La prima storyline di Una Vita a trovare conclusione sarà quella che ha per protagonisti Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca). I due lasceranno infatti Acacias nel corso dell’episodio 1473, quando ormai ne mancheranno soltanto dieci al grande finale della telenovela iberica. Alla coppia, fortunatamente, non accadrà nulla di tragico…

Una Vita, news: Rodrigo rinuncia a Valeria e…

Il rush finale partirà nel momento in cui Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) comprenderà che il cuore della moglie Valeria appartiene soltanto a David, l’uomo che per mesi ha finto di essere suo marito. A quel punto, il chimico si farà da parte e lascerà alla donna la libertà di vivere il suo nuovo grande amore, ma sentirà di dover togliere di mezzo Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per evitare che possa continuare a fargli del male.

Grazie ad un accordo sancito con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Rodrigo fingerà dunque di dare ad Aurelio la sua disponibilità per spiegargli come si prepara il gas tossico con cui vuole arricchirsi. Lluch attirerà così l’uomo in una trappola, dato che riuscirà a narcotizzarlo e a legarlo nel suo laboratorio prima di sprigionare il gas. Sul posto si innescherà quindi un incendio ed Aurelio verrà dichiarato morto quando il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) riconoscerà in un corpo, completamente carbonizzato, l’anello dei Quesada…

Una Vita, trame: David e il sequestro…

Tuttavia, anche se Rodrigo si congederà da lei, Valeria dovrà aspettare ancora un po’ per essere completamente felice al fianco di David. Quest’ultimo verrà infatti rapito da Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) per ordine di Aurelio, che avrà appunto chiesto loro di ucciderlo: un omicidio che salterà, per fortuna, quando il Quesada verrà dichiarato morto per via dell’incendio appiccato da Rodrigo.

David verrà quindi prontamente liberato, una volta che farà pace con Ramon e prometterà a Fidel di non rivelare nulla di quanto successo. Sarà allora che l’uomo potrà tornare tra le braccia di Valeria e riprogrammare la partenza con lei…

Una Vita, spoiler: David e Valeria lasciano Acacias

Pochi giorni dopo tali avvenimenti, David e Valeria saluteranno infatti tutti i loro vicini – in primis Lolita (Rebeca Alemany) – e partiranno alla volta dell’America per rifarsi una vita, dove tra l’altro, con una documentazione falsa, potranno diventare marito e moglie a tutti gli effetti nonostante il legame della donna con Rodrigo. Un addio che commuoverà anche Liberto (Jorge Pobes), Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), oltre che Servante (David V. Muro) e Jacinto (Jona Garcia).

Con queste scene, gli attori Roser Tapias e Aleix Rengel Meca lasceranno il cast di Una Vita a settanta puntate dal loro ingresso. Non saranno però gli unici ad uscire prima dell’episodio 1483…