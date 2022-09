Uomini e donne anticipazioni: due “Federico” come nuovi tronisti

Uomini e donne: i due nuovi tronisti si chiamano entrambi Federico

Dopo la presentazione delle troniste della nuova stagione di Uomini e Donne, è il turno dei tronisti che siederanno al fianco delle loro colleghe nel salotto più famoso della televisione italiana. Si tratta di due ragazzi di venticinque anni, entrambi di nome Federico.

Il primo è una vecchia conoscenza del programma di Canale 5: si tratta di Federico Dainese, già corteggiatore di Veronica Rimondi nella passata edizione della trasmissione. Il Dainese, di professione odontotecnico e con la passione per la pallavolo, dopo la batosta rimediata dalla tronista ferrarese è pronto a rimettersi in gioco alla ricerca della donna della propria vita.

Il secondo tronista, anch’egli di nome Federico, è nato a Roma ed è laureato in ingegneria aeronautica. Molto simile all’ex partecipante di Amici Albe, come fatto notare da alcuni utenti su Twitter, il nuovo tronista è dotato di un carattere molto fumantino (come da lui stesso dichiarato) e non vede l’ora di cominciare questa avventura alla corte di Maria De Filippi, che gli ha regalato la possibilità di cercare la compagna giusta dopo svariate delusioni d’amore.

Tutto pronto dunque per la partenza della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset.