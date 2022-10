Come vi abbiamo riportato settimane fa, Quinn Fuller è uscita di scena nelle puntate americane di Beautiful ma solo nei più recenti episodi la sua “sparizione” è stata ufficializzata in un modo… deludente! Andiamo con ordine, ripartendo dalla decisione di Rena Sofer di abbandonare la soap opera che è stata la sua casa per nove anni.

L’attrice non ha fatto mistero di quanto accaduto: il suo contratto era in scadenza a luglio ma, ad una settimana dal termine, non era stata ancora contattata dalla produzione. Quando ciò è avvenuto, la proposta è stata per lei insoddisfacente, in quanto le è stato presentato un piano di declassamento in stato di “recurring” visto che, al momento, gli autori non erano interessati a scovare idee per il personaggio di Quinn.

Beautiful, anticipazioni USA: Quinn è uscita di scena con un messaggio!

Poiché è seriamente difficile ritenere plausibile la mancanza di idee per un personaggio come la Fuller, la verità è che non vi era interesse. La Sofer ha così ritenuto fosse arrivato il momento di chiudere il capitolo Beautiful e aprirne dei nuovi: la sua decisione deve aver colto di sprovvista gli autori – che non avevano affatto pensato che l’ultima registrazione dell’attrice sul set sarebbe stata l’ultimissima in assoluto – e, infatti, in quella puntata Quinn appariva entusiasta della sua relazione con Carter Walton, finalmente vissuta alla luce del sole.

Dunque non c’è stato modo di realizzare un ultimo arco narrativo che rendesse credibile l’uscita di scena della donna, affidandola invece alle parole di chi è rimasto. E così si è scoperto che di recente Quinn ha comunicato per messaggio l’intenzione di lasciare la Forrester Creations e, da un giorno all’altro, è andata via di casa senza guardarsi più indietro, ritenendo che lei e Carter avessero in mente un futuro diverso: per la Fuller l’avvocato, più giovane, desiderava ancora una famiglia che lei non avrebbe potuto dargli…

Beautiful, trame americane: Shauna tornerà brevemente

Questo, in realtà, stona con tutto quello che i due si sono sempre detti: come andato in onda di recente anche in Italia, a Carter una famiglia non interessava, ben consapevole dell’età più matura della designer. E, più di recente, nelle puntate americane la coppia era decisa a vivere giorno per giorno senza programmare cose troppo impegnative come delle nozze.

La mossa di Quinn ha quindi stupito lo stesso Carter che ha mosso alcune domande a Shauna Fulton; il personaggio interpretato da Denise Richards è dunque brevemente riapparso sulla scena quando Carter ha cercato da lei chiarimenti sull’amica. Ma anche Shauna non ha saputo ben spiegare la decisione repentina di Quinn di chiudere la sua vita a Los Angeles: forse, nel profondo, Quinn aveva intuito i veri desideri di Carter e ha voluto togliersi di mezzo per non rovinargli la vita.

Beautiful, news americane: Carter si consolerà con Katie?

Un finale alquanto debole per un personaggio come quello di Quinn e in ogni caso sarebbe stato meglio vedere lei stessa esprimere questi pensieri, piuttosto che ripescare la sua migliore amica… E se, sempre nelle recenti puntate italiane, ci era stato detto che perdere la divisione gioielli sarebbe costato milioni di perdite per la Forrester Creations, il suo addio non è stato colto con grandi drammi dai dirigenti della casa di moda.

E non pensate che Carter si leccherà le ferite molto a lungo: come vi avevamo già accennato, Katie Logan manifesterà il suo interesse (ricambiato) per l’avvocato, sorprendendolo con un bacio. Il tempo ci dirà se per i due ci sarà una vera e propria storyline oppure no…