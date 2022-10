Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Katie Logan sembrerà mettere davvero la parola fine al suo rapporto con Bill Spencer. I due, in realtà, non sono mai davvero tornati insieme dopo il bacio che l’editore condivise con Brooke Forrester e che Shauna Fulton riprese con il proprio cellulare (sebbene, quando Bill è stato rilasciato dalla prigione, vissero alcuni momenti di vicinanza che avevano l’odore di ricongiungimento).

Tuttavia, come avremo modo di scoprire negli episodi italiani dei prossimi mesi, i due ex coniugi non sono tornati a fare coppia, nonostante Bill stia provando a farsi perdonare. Katie infatti, ad un certo punto, vivrà un avvicinamento con Carter Walton. L’avvocato sembrerà ricambiare l’interesse, che verrà però rapidamente accantonato, lasciando Carter libero per un flirt con Paris Buckingham e poi per il coronamento d’amore con Quinn Fuller.

Quest’ultima, come vi abbiamo riportato di recente, è uscita di scena negli episodi in onda negli USA. O meglio, uscirà di scena anche se è già un po’ che non si vede. Perché queste parole ingarbugliate? Ebbene, se avete seguito le nostre news, sapete già che l’interprete di Quinn, Rena Sofer, ha deciso di lasciare la soap alla scadenza del suo contratto: stando all’attrice, la produzione non l’avrebbe contattata mai a riguardo se non ad una settimana dalla scadenza, proponendole a quel punto un declassamento a stato di recurring. Insomma, al momento non c’è interesse ad utilizzare il suo alter ego.

La Sofer ha ritenuto tale situazione insoddisfacente, decidendo fosse arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della sua vita professionale, lontano dalla soap che è stata la sua casa per nove anni. La decisione dell’attrice deve aver colto di sorpresa gli autori, che ormai non avevano il tempo di scrivere una sua uscita: le sue ultime scene, dunque, non erano state pensate per essere tali e hanno mostrato una Quinn euforica per la sua relazione con Carter, finalmente vissuta allo scoperto.

Le anticipazioni segnalano che i telespettatori americani dovrebbero presto scoprire come verrà spiegata l’assenza di Quinn: Carter, infatti, svelerà a Katie la verità sulla Fuller. A quel punto la Logan farà una mossa audace: magari renderà manifesto il suo interesse ancora vivo per Carter?

Fatto sta che, poco prima, Katie avrà una seria discussione con Bill, nella quale i due arriveranno a mettere un punto alla loro situazione ambivalente. Per Katie il problema saranno sempre i sentimenti dell’ex marito per sua sorella Brooke. Bill rimarcherà di rivolere Katie e la loro famiglia, ma la donna gli chiederà la verità riguardo a ciò che prova per Brooke: Bill proverà a cavarsela dicendo che la Logan senior è sposata, ma Katie insisterà nel sapere se lui non si farebbe avanti nel caso tornasse disponibile. Bill sarà davvero sincero?

Già, perché di recente l’uomo ha avuto modo di esprimere come i sentimenti per Brooke siano inossidabili: in fondo, la soap da sempre insiste su quanto la Logan sia indimenticabile per ogni uomo e Bill, che inizialmente la disprezzava, non farebbe eccezione. L’editore ha aspramente criticato Ridge per non mettere sua moglie prima di tutto e tutti, non riconoscendo quanto sia fortunato. E, citando Aspen, Bill non ha nascosto quanto i ricordi di quel luogo che lo legano a Brooke occupino ancora la sua mente. Insomma, Katie prenderebbe la decisione giusta nel caso decidesse di liberarsi del passato e volgere lo sguardo su Carter?