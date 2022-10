Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Gloria e Ezio riuniti da un’intervista doppia, Veronica la prende male (e fa danni!)

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marco riuscirà ad aiutare Stefania?

A Il paradiso delle signore 7, tempesta in vista nei sentimenti di Gloria (Lara Komar) e Ezio Colombo (Massimo Poggio): i genitori di Stefania (Grace Ambrose) non hanno fatto in tempo a riprendersi dalla felicissima scarcerazione della donna, ottenuta tramite la grazia del Presidente della Repubblica, che la tragedia del Vajont è entrata nelle loro vite e in quelle di tutti i personaggi del grande magazzino.

Forse anche come reazione a quell’onda che ha spazzato via tutto, sia Gloria che Ezio sembrano determinati ad andare avanti con le rispettive vite separatamente: sappiamo già che la Moreau da lunedì tornerà a ricoprire il ruolo di capocommessa, che non ha preteso al suo rientro ma che Irene stessa le lascerà, e dall’altra parte Colombo arriverà a chiedere aiuto alla Contessa di Sant’Erasmo pur di arrivare all’annullamento del matrimonio con Gloria per poter poi sposare Veronica.

Eppure, il destino sembra volere altrimenti e sta per metterci lo zampino nei panni di un giornalista molto curioso… Che sia dalla parte di un amore lungo vent’anni che non si è mai arreso? Ma facciamo un passo indietro.

Va detto che entrambi gli attori hanno definito il legame tra i loro personaggi un amore ancora presente: per Massimo Poggio era “vivo ma congelato”, mentre Lara Komar raccontò nella nostra intervista che “il loro amore è profondissimo, così come la stima che sentono l’uno per l’altra, anche se tutto ciò è oscurato dal dolore, dalla sofferenza, da tutti gli anni passati in una situazione di lontananza dove hanno sofferto. Gloria è rimasta con dentro di sé un amore infinito. Penso che come donna non sia riuscita a metterlo da parte“.

D’altro canto, Ezio ora ha una relazione con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), con cui vive e alla cui figlia, Gemma (Gaia Bavaro), sta facendo da padre. E proprio questa relazione sta per essere messa alla prova, ora che Gloria è libera grazie alla battaglia di Stefania…

Ed eccoci al giornalista: faremo la sua conoscenza durante una presentazione del libro di Stefania “La madre ritrovata“, nel momento in cui lui e i suoi colleghi inizieranno a fare molte domande a Ezio e Gloria sulla loro storia sentimentale e matrimoniale, ora che la grazia ha reso a lei la libertà (non solo di vivere, lavorare al Paradiso ed essere madre di Stefania, ma anche di vivere il matrimonio interrotto quindici anni prima dalla fuga).

Il nostro giornalista amante del destino (e del gossip), particolarmente incuriosito dalla vicenda, riuscirà grazie a Marco (Moisè Curia) a strappare un accordo per un’intervista doppia con Gloria ed Ezio, l’indomani. Ezio si preparerà a tale intervista deciso a ribadire che il matrimonio con Gloria è finito da tempo; peccato che poi le domande del giornalista portino lui e Gloria a confrontarsi con giorni lontani e sentimenti molto, troppo vicini.

Terzo incomodo in tutto questo inizierà a sentirsi Veronica, la quale non solo deve tenere la sua relazione con Ezio segreta – tecnicamente in due sono concubini, passibili di denuncia penale come un tempo Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo – ma vede pure la vicinanza tra Gloria ed Ezio aumentare sempre più, come la sua paura di perdere l’uomo su cui ha puntato tutto e che forse non ha mai smesso di amare quella che a tutti gli effetti è ancora sua moglie…

D’altra parte nessuno nel pubblico ha dimenticato i momenti che hanno visto marito e moglie ancora uniti da un profondo sentimento, per quanto inespresso: dal quasi bacio sotto la pioggia a cui Gloria si ritrasse, all’abbraccio in magazzino durante la fuga di Stefania, alla corsa di Ezio per impedirle di costituirsi…

Ecco dunque il colpo di coda del giornalista: non contento dell’intervista doppia, scoprirà da Veronica una verità scottante… e si preparerà a pubblicarla sul giornale!

La notizia della relazione tra Ezio e Veronica rischierà dunque di diventare pubblica proprio per colpa della Zanatta, a meno che qualcuno impedisca alla notizia di uscire… È proprio questo che Stefania chiederà a Marco, angosciata all’idea dello scandalo che potrebbe colpire nuovamente i suoi genitori: intercedere con il giornalista per evitare lo scandalo.

Marco accetterà di aiutare la fidanzata, ma ci riuscirà? Ebbene, vi anticipiamo già di no. Nella puntata di venerdì 21 ottobre (nodo al fazzoletto) la news della relazione “scandalosa” apparirà sul giornale e diventerà di dominio pubblico. Con quali conseguenze per il rapporto tra Ezio, Gloria e Veronica (e anche per Marco e Stefania)? Ne riparleremo presto…