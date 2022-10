Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la scoperta di ARIANE

Continua a complicarsi la già difficile situazione di Cornelia Holle (Deborah Müller). Dopo essere stata dichiarata mentalmente instabile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si darà infatti alla fuga. Purtroppo per lei, però, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sarà sempre un passo avanti a tutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia in fuga

Nell’arco di poche settimane la vita di Cornelia Holle è passata dall’essere una fiaba ad un incubo senza fine. Costretta a lasciare l’amore della sua vita – Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) – dopo aver scoperto di essere la sorellastra di quest’ultimo, la donna è stata dichiarata mentalmente instabile tanto che i medici ne hanno ordinato la reclusione in una clinica psichiatrica. E ora?

Esasperata per la situazione e delusa dai suoi cari – che non riusciranno a credere ai suoi tentativi di convincerli di essere sana di mente – Cornelia deciderà dunque di prendere lei stessa in mano la situazione per sfuggire al suo triste destino.

E così, ormai disperata, la donna non vedrà altra opzione se non darsi alla fuga! Con l’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – l’unica a credere alla sua versione dei fatti – la Holle si rifugerà dunque in una baita in attesa di decidere le prossime mosse. Le due amiche, però, non si accorgeranno che qualcuno le ha seguite…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre il nascondiglio di Cornelia

Ebbene, purtroppo per loro stiamo parlando di Ariane, la crudele dark lady causa di tutti i drammi ultimamente vissuti da Cornelia. La Kalenberg riuscirà infatti a scoprire dove si nasconde la sua vittima. Un’informazione che userà in modo molto astuto…

Invece che correre dai medici, Ariane rivelerà infatti a Robert l’ubicazione del nascondiglio di Cornelia, spingendolo ad andare a parlare con la “sorellastra”. In questo modo la perfida dark lady si guadagnerà ulteriormente la fiducia e la riconoscenza dell’albergatore e, al contempo, spererà che quest’ultimo convinca Cornelia a farsi ricoverare.

Purtroppo per la Kalenberg, però, le cose non andranno esattamente come da lei pianificato…