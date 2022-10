Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la fuga di CORNELIA

Nessuno vorrebbe mai essere etichettato come mentalmente instabile, specialmente una persona razionale come Cornelia Holle (Deborah Müller)! E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna verrà “condannata” alla reclusione in una clinica psichiatrica, non vedrà via d’uscita se non la fuga… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia condannata a una clinica psichiatrica

Uno dei più crudeli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per dare i suoi frutti. Determinata a liberarsi di Cornelia Holle per poter poi conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), la dark lady ha infatti deciso di far credere a tutti che la rivale sia mentalmente instabile. Un piano che sembrerà funzionare…

Dopo due apparenti tentati suicidi (che, come sappiamo, in realtà appariranno come tali grazie alle macchinazioni di Ariane), la povera Cornelia verrà infatti accusata da tutti di volersi togliere la vita a causa della sua recente separazione da Robert. Una tesi che la donna proverà a respingere con tutte le sue forze, ma senza successo.

E così, di fronte alle spiegazioni apparentemente assurde della Holle su quanto accaduto, i medici decideranno di sottoporre la donna ad una perizia psichiatrica. Perizia che darà un esito drammatico: Cornelia non solo è a rischio di suicidio, ma deve essere immediatamente ricoverata in un istituto per malati di mente!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia in fuga

Inutile dire che la Holle resterà sconvolta di fronte alla decisione del perito psichiatrico e tenterà invano di appellarsi alla comprensione di medici e parenti. Convinti che si tratti della cosa migliore per lei, infatti, tutti appoggeranno il suo ricovero.

Il risultato? Pronta a tutto pur di non venire rinchiusa in un istituto per malati di mente, Cornelia “evaderà” dall’ospedale e si darà alla fuga nel bosco. Con l’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – unica tra i suoi cari a credere alla sua versione dei fatti – la Holle troverà rifugio in una baita, dove si preparerà a trascorrere la sua “latitanza.

Intente a elaborare un piano per salvare Cornelia dalla reclusione in un ospedale psichiatrico, però, le due amiche non si accorgeranno che qualcuno le sta seguendo…