Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: salvataggio in extremis per CORNELIA

Una delle trame più appassionanti e drammatiche di questa stagione di Tempesta d’amore sta per entrare nella sua fase clou. Nei prossimi giorni il crudele intrigo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) metterà infatti Cornelia Holle (Deborah Müller) in una situazione di pericolo mortale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane simula il suicidio di Cornelia

Vi avevamo anticipato che Ariane non si sarebbe fermata di fronte a nulla pur di separare Cornelia e Robert (Lorenzo Patané)… e così è stato! Dopo aver fatto credere ai due innamorati di essere fratelli costringendoli di fatto a lasciarsi, la perfida dark lady darà il via ad una nuova fase del suo piano…

Tutto inizierà quando la Holle avrà un grave incidente in moto che la lascerà a terra priva di sensi. Anche grazie all’intervento della Kalenberg, la donna si salverà, ma l’accaduto darà ad Ariane un’idea diabolica: far credere che la “rivale” sia a rischio di suicidio!

L’obiettivo della donna sarà quello di “liberarsi della “concorrenza” e, allo stesso tempo, di spingere Robert a restare al Fürstenhof per sincerarsi delle condizioni di salute della sua ex. Sarà così che Ariane farà assumere all’ignara Cornelia una potente dose di sonniferi, lasciando poi la scatola di medicinali vicino al suo letto d’ospedale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner salva Cornelia

Ebbene, purtroppo per Cornelia, gli intrighi di Ariane sembreranno ancora una volta centrare il bersaglio e sarà solo per il pronto intervento di Werner (Dirk Galuba) che il piano della dark lady non finirà in tragedia.

L’anziano albergatore farà infatti visita alla “figlia” in ospedale, trovandola priva si sensi di fianco alla confezione vuota di sonniferi. A quel punto l’uomo allerterà immediatamente i medici, che riusciranno a salvare la vita di Cornelia grazie ad una lavanda gastrica.

Quando la donna si riprenderà, però, si renderà conto che il suo incubo è appena iniziato: tutti credono infatti che abbia cercato di togliersi la vita per la seconda volta dopo l’incidente in moto! E a quel punto Ariane potrà passare alla fase successiva del suo piano…