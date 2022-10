Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: un’unica alleata per CORNELIA

L’incubo di Cornelia Holle (Deborah Müller) è ufficialmente iniziato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la situazione della governante del Fürstenhof finirà infatti per precipitare, tanto che la donna si troverà sola contro tutti… o quasi! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane inscena il suicidio di Cornelia

Negli ultimi due anni Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ci ha abituati ad ogni genere di crudeltà. Il suo intrigo contro Cornelia, però, supererà tutto. Come sappiamo, la dark lady ha fatto credere alla Holle di essere nata dalla relazione extraconiugale tra sua madre e Werner (Dirk Saalfeld) e, di conseguenza, di avere una relazione col “fratellastro” Robert (Lorenzo Patané). Ed il suo accanimento non finirà qui…

Dopo aver causato la fine della storia d’amore tra Robert e Cornelia, Ariane deciderà infatti di far credere che quest’ultima sia mentalmente instabile e a rischio di suicidio. E così, quando la Holle verrà ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente in moto, la dark lady penserà bene di farle ingerire a sua insaputa una grande dose di sonniferi.

Il risultato? Quando Werner andrà a fare visita alla “figlia” e la troverà esanime di fianco ad una confezione vuota di medicinali, non avrà dubbi: Cornelia ha tentato di togliersi la vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie dalla parte di Cornelia

Ebbene, proprio grazie al pronto intervento dell’anziano albergatore, i medici interverranno prontamente riuscendo a salvare la vita della povera donna grazie ad una lavanda gastrica. Al suo risveglio, però, la Holle vivrà un nuovo incubo…

Se già sussistevano dei dubbi sul fatto che il suo incidente in moto non fosse stato causato volontariamente da lei, dopo il ritrovamento dei sonniferi nessuno avrà più dubbi sul fatto che Cornelia stia provando a togliersi la vita.

Disperata, la Holle tenterà in tutti i modi di convincere i suoi cari di non avere nessuna intenzione di farla finita, ma né i Saalfeld – che nel frattempo sono stati abilmente manipolati da Ariane – né tantomeno i medici le crederanno. Ci sarà però una persona che crederà a Cornelia: Rosalie (Natalie Alison)!

Convinta che l’amica sia perfettamente sana di mente, la Engel non solo le resterà vicina, ma le prometterà di lottare al suo fianco per far sì che la verità venga alla luce. Riusciranno le due donne insieme a smascherare il diabolico intrigo di Ariane?