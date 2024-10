Tempesta d’amore: Eleni e Leander, notte insieme in baita! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Il momento della svolta sta per arrivare. Dopo settimane di tira e molla sentimentali, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) prenderanno finalmente una decisione riguardo alla loro relazione. E tutto inizierà con una notte in baita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander si dichiara a Eleni

Quello di Eleni e Leander è davvero un amore impossibile? È quello che ormai da settimane si stanno chiedendo i due protagonisti di Tempesta d’amore. Complici le crudeli accuse di Alexandra (Daniela Kiefer) – che, come sappiamo, ha fabbricato ad arte delle prove per incastrare il giovane medico – quest’ultimo è infatti convinto di avere sulla coscienza Vroni (Selina Weseloh), la sorella della fidanzata. Una colpa che pesa come un macigno sul suo amore con Eleni…

Per proteggere la sua amata, Leander ha dunque deciso di troncare la loro relazione, fingendo di non aver mai davvero amato la Schwarzbach. Ben presto, però, sarà evidente che le cose non stanno affatto così e – dopo un bacio appassionato – il medico ammetterà la verità: ama Eleni alla follia, ma non può né vuole permettere che la ragazza perda la sua famiglia per causa sua. Lei, però, non si darà pace e implorerà il suo ex di dare una chance al loro amore: lui la ascolterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander ed Eleni in baita insieme

Sarà in queste circostanze che – su consiglio di Hildegard (Antje Hagen) – Leander deciderà di scrivere una lettera alla defunta Vroni nella speranza di liberare la propria coscienza da quel senso di colpa che lo sta sempre più schiacciando. Ebbene, non solo Eleni appoggerà il suo amato, ma lo accompagnerà addirittura fino alla tomba della sorella, per permettergli di seppellire la lettera vicino ai resti della sfortunata ragazza.

Inutile dire che questo toccante gesto avvicinerà ulteriormente i due innamorati, che avranno ancora una volta conferma del forte legame che li unisce. E sarà proprio allora che il destino li porterà a venire sorpresi da un violento temporale, costringendoli a rifugiarsi per la notte in una baita.

Ebbene, sarà proprio questa notte inaspettata a portare i due innamorati ad un punto di svolta! Se da una parte l’intimità del momento metterà a dura prova i reciproci sentimenti, dall’altra le angosce che tormentano entrambi emergeranno più forti che mai. Durante la notte, Eleni verrà infatti assalita da dei terribili incubi su Vroni! E a quel punto sarà chiaro sia per lei che per Leander che per loro non c’è futuro…

L'amore tra i due protagonisti sarà dunque giunto al capolinea? Se l'happy end è inevitabilmente destinato ad arrivare, per ora vi anticipiamo che da questo momento Eleni e Leander prenderanno strade diverse e ci vorranno parecchi mesi prima che possano ritrovarsi.