Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’inganno di ERIK

Erik Vogt (Sven Waasner) non è certo noto per seguire le regole, specialmente quando c’è di mezzo il proprio tornaconto. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo commetterà una vera e propria truffa finendo per coinvolgere Gerry Richter (Johannes Hut)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vuole vincere il torneo di golf per Shirin

Il legame tra Erik e Gerry è sempre stato particolare. Benché sinceramente affezionato al giovane Richter, Vogt non ha infatti mai esitato a sfruttare l’ingenuità di quest’ultimo a proprio vantaggio. E così, dopo aver scoperto che il ragazzo è un talento naturale del golf, Erik ha deciso di trarne beneficio a qualunque costo.

È stato così che l’uomo ha iscritto Gerry ad un prestigioso torneo di golf con in palio un assegno da ben 10.000 euro! Una cifra che farebbe gola a chiunque, anche ad una persona disinteressata del denaro come il giovane Richter…

Quando quest’ultimo scoprirà che Shirin (Merve Çakır) non ha il capitale necessario per aprire un salone di bellezza, Gerry capirà infatti che il torneo è la sua grande occasione di realizzare il sogno della sua amata. Per riuscire nell’impresa, però, non basterà qualche allenamento sul campo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik aiuta Gerry a superare l’esame di golf

Come sappiamo, per poter essere ammesso al torneo, Gerry dovrà infatti prima passare un esame di teoria che verrà supervisionato da Werner (Dirk Galuba) in persona. Un ostacolo apparentemente insormontabile per il giovane Richter…

Nonostante gli sforzi di Erik, il ragazzo sembrerà infatti non riuscire proprio ad imparare le risposte alle domande relative alle regole del gioco e le sue speranze di superare il test appariranno dunque esigue.

Il risultato? Determinato a portare avanti il suo piano, Erik metterà a punto un ardito stratagemma: il giorno dell’esame compilerà di nascosto una copia del questionario e poi – con l’aiuto di Max (Stefan Hartmann) – proverà a sostituirlo a quello fatto da Gerry. Il piano andrà in porto?

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà procedere per il meglio, ma poi all’ultimo momento l’inganno di Erik e Max verrà smascherato. E a quel punto saranno guai! Quali conseguenze di saranno per i due uomini e, soprattutto, per la carriera da golfista di Gerry?