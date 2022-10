Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian chiede a Maja di sposarlo, ma la delude!

Donna determinate, indipendente, ma anche romantica, Maja von Thalheim (Christina Arends) ha sempre sperato di poter un giorno sposare l’uomo dei suoi sogni. Una speranza che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sembrerà poter diventare presto realtà. Peccato solo che la proposta di matrimonio che le farà Florian Vogt (Arne Löber) non sarà all’altezza delle aspettative… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja non ottiene il visto per gli Stati Uniti

Da più di un anno Florian e Maja lottano per poter vivere alla luce del sole l’amore che li unisce. E ora per loro sembra essere finalmente arrivato il momento di iniziare una vita uno al fianco dell’altra. Tornati insieme dopo aver superato mille ostacoli, i due protagonisti decideranno infatti di lanciarsi in un nuovo progetto: un parco naturale aperto al pubblico. Qualcosa, però, andrà storto…

Come vi abbiamo anticipato, l’iniziativa fallirà a causa degli intrighi di una gelosissima Constanze (Sophia Schiller) e così Florian deciderà di accettare l’offerta di Dexter Torrence (Andreas Beckett) e realizzare lo stesso progetto negli Stati Uniti. Ancora una volta, però, il destino si metterà di mezzo…

Quando Florian e Maja saranno ormai pronti a fare le valigie, infatti, la von Thalheim scoprirà che la sua richiesta per un visto lavorativo negli Stati Uniti è stata respinta in quanto la ragazza non ha una qualifica professionale. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian chiede a Maja di sposarlo

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per i due protagonisti, che si ritroveranno così ancora una volta a dover fronteggiare dei nuovi ostacoli proprio quando tutto sembrava essersi finalmente risolto.

Dal momento che Maja non intende restare al Fürstenhof per terminare il proprio tirocinio e raggiungere solo in seguito Florian in America, né tantomeno vuole che il suo amato rinunci ad una simile opportunità professionale, bisognerà trovare un’altra soluzione.

Sarà così che il guardacaccia farà alla fidanzata una proposta molto pragmatica: sposarsi il prima possibile in modo che lei possa seguirlo subito negli Stati Uniti! Il problema? Vogt non si renderà conto di aver ferito profondamente la sua amata con quella proposta di matrimonio così poco romantica. Riuscirà a rimediare?