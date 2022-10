Un periodo ricco di novità e sorprese è in arrivo per Florian Vogt (Arne Löber). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel guardacaccia sarà infatti protagonista di un colpo di scena dopo l’altro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze rovina il progetto di Florian

Da quando è arrivato a Bichlheim, Florian ha dovuto affrontare un dramma dietro l’altro: la verità sulle sue origini, la scoperta delle attività criminali del fratello, la separazione da Maja (Christina Arends) e, non per ultima, la terribile malattia che l’ha quasi ucciso. Ora, però, per lui la strada sembra finalmente in discesa…

Come sappiamo, il bel guardacaccia si è da qualche giorno riunito con la sua amata e sta provando anche a realizzarsi da un punto di vista professionale con un progetto tanto ambizioso quanto entusiasmante: realizzare un parco naturale aperto al pubblico per sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali. Purtroppo, però, ci sarà chi remerà contro…

Gelosa della felicità del suo ex e della sorellastra, Constanze (Sophia Schiller) tramerà alle spalle dei due innamorati per rovinare i loro piani. Ebbene, gli intrighi della ragazza avranno purtroppo effetto tanto che il progetto del parco naturale verrà bocciato dalle autorità per la tutela dell’ambiente. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Dexter Torrence fa una nuova proposta a Florian

Inutile dire che per Florian e Maja si tratterà di un durissimo colpo, specialmente perché – grazie ai finanziamenti della star hollywoodiana Dexter Torrence (Andreas Beckett) – i due erano ormai convinti di essere vicini alla realizzazione del loro sogno. Non tutto, però, sarà perduto…

Quando il loro benefattore americano verrà a sapere dei problemi sopravvenuti con le autorità tedesche, reagirà infatti facendo a Florian una proposta inaspettata: realizzare il progetto del parco naturale negli Stati Uniti!

Il risultato? Al settimo cielo per l’offerta del suo “benefattore”, Vogt sarà determinato a non lasciarsi sfuggire quest’occasione incredibile e si preparerà dunque a trasferirsi oltreoceano. Un problema inaspettato rischierà però di far saltare tutto…