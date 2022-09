Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: torna l’amore tra FLORIAN e MAJA

Il momento tanto atteso sta finalmente per arrivare! Dopo aver superato mille ostacoli, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti della diciassettesima stagione riusciranno infatti a ritrovarsi, tornando definitivamente insieme… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre l’inganno di Hannes

La loro storia d’amore era iniziata come una fiaba, salvo poi trasformarsi in un incubo. Separati prima dalle famiglie e poi da una crudele malattia, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) sembravano destinati a non poter stare insieme. Fortunatamente, però, il destino vorrà altrimenti…

Come sappiamo, dopo essere miracolosamente guarito, Florian ha capito di voler passare il resto dei suoi giorni insieme alla donna che ama. Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), però, gli ha impedito di dichiararsi, convincendolo invece a concedergli due settimane di tempo per provare a riconquistare la sua ex. E non è finita qui!

Dopo essere stato respinto da Maja, Hannes si è “vendicato” facendo credere a Florian di aver passato la notte con la sua amata. Una bugia crudele che ha spinto il povero guardacaccia a lasciare il Fürstenhof senza nemmeno salutare la von Thalheim. Non ci vorrà però molto prima che quest’ultima scopra quanto realmente accaduto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja si ritrovano

Di fronte al dolore della ragazza, Hannes capirà infatti finalmente di aver passato il limite, finendo per confessare le proprie bugie. Inutile dire che Maja resterà sconvolta dalle macchinazioni del suo ex e si precipiterà in aeroporto per fermare Florian prima che parta. All’aeroporto, però, il guardacaccia non è mai arrivato…

Sulla strada per Monaco, il giovane Vogt verrà infatti sopraffatto dai sentimenti che prova nei confronti della von Thalheim e deciderà dunque di tornare indietro. Il risultato? I due innamorati si incontreranno a metà strada e si getteranno l’uno tra le braccia dell’altra!

A quel punto Maja e Florian potranno chiarire tutti i malintesi e tornare finalmente ad essere una coppia. Prima che possano godersi la loro ritrovata felicità, però, dovranno prendere una decisione importante destinata a cambiare per sempre il loro futuro…