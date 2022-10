Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la scoperta di SHIRIN

Shirin Ceylan (Merve Çakır) sa bene che Gerry Richter (Johannes Hut) farebbe qualunque cosa per amor suo. Nemmeno lei, però, avrebbe mai potuto immaginare che il fratello di Max (Stefan Hartmann) sarebbe arrivato a indebitarsi pur di realizzare il suo sogno. E a quel punto la ragazza dovrà prendere una decisione… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rileva il salone di bellezza per Shirin

Da quando ha conosciuto Shirin, Gerry non ha avuto dubbi: è lei l’amore della sue vita! Una convinzione che non è stata scalfita né dai tentativi di amici e colleghi di dissuaderlo dal continuare a sperare in un futuro con la ragazza, né le chiare parole di quest’ultima al riguardo.

E così, quando ha scoperto che la sua amata vorrebbe rilevare un salone di bellezza a Bichlheim ma le manca il capitale necessario, il giovane Richter non ha esitato a correre in suo aiuto: senza dirle nulla, ha sottoscritto un contratto per rilevare il locale sperando di poter coprire i costi con la vittoria del torneo di golf indetto dal Fürstenhof.

Un piano decisamente ardito che partirà bene ma incontrerà presto un ostacolo apparentemente insormontabile: se effettivamente Gerry otterrà il contratto, poco dopo scoprirà che tra i suoi avversari al torneo c’è niente altri che Dexter Torrence (Andreas Beckett), star hollywoodiana nonché campione di golf. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre il sacrificio di Gerry

Convinto di non avere chance di sconfiggere un campione come Dexter Torrence, Gerry si farà sopraffare dallo sconforto tanto da decidere non partecipare più al torneo. Non per questo, però, il ragazzo sarà disposto ad “abbandonare” Shirin…

Pur di racimolare il denaro necessario per permettere alla sua amata di pagare il salone di bellezza, infatti, Gerry penserà bene di offrire i propri servigi di giardiniere in paese e chiederà al fratello di aiutarlo. Max scoprirà dunque che il consanguineo si è impegnato in un contratto decisamente oneroso per amore di Shirin e affronterà immediatamente quest’ultima, accusandola di voler sfruttare i sentimenti di un povero ragazzo.

Sarà così che Shirin scoprirà fino a che punto si sia spinto Gerry per amor suo, rimanendo profondamente colpita dalla generosità e dal gran cuore di quel giovanotto così speciale. La Ceylan inizierà finalmente a vedere Richter con occhi diversi?