Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il coraggioso gesto di GERRY

Proprio quando Gerry Richter (Johannes Hut) sembrerà ormai aver trovato la sua strada, tutto rischierà di saltare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fratello di Max (Stefan Hartmann) deciderà infatti di rinunciare al suo grande sogno di diventare un campione di golf… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rileva il salone di bellezza per Shirin

Da quando è arrivato a Bichlheim, Gerry Richter non ha avuto che un sogno: fare colpo su Shirin Ceylan (Merve Çakır) e rendere quest’ultima felice. E così, quando ha scoperto che la sua amata non può realizzare il suo sogno di aprire un salone di bellezza tutto suo per difficoltà economiche, ha deciso di aiutarla.

L’occasione perfetta si è presentata quando Erik (Sven Waasner) ha intuito che il ragazzo ha un innato talento per il golf: una dote potenzialmente molto remunerativa! Se il giovane Richter riuscisse a vincere un torneo indetto dal Fürstenhof, infatti, metterebbe le mani su un ricchissimo montepremi.

Dopo un lungo tira e molla, Gerry ha dunque deciso di iscriversi alla competizione e, in attesa di scoprire se riuscirà effettivamente a finire sul gradino più alto del podio, penserà bene di firmare il contratto per rilevare un salone di bellezza a Bichlheim! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry vuole rinunciare al torneo

Inutile dire che per poter onorare il contratto in questione il giovane Richter dovrà necessariamente vincere il torneo: un’impresa difficile ma non impossibile per un giocatore del suo talento. Essere bravi, però, non basta se i tuoi sfidanti lo sono ancora di più…

Come prevedibile, il prestigioso torneo di golf organizzato dal Fürstenhof attirerà appassionati da tutte le parti del mondo, incluso un personaggio davvero inaspettato: Dexter Torrence (Andreas Beckett)! Come sappiamo, si tratta di una star di Hollywood specializzata in pellicole d’azione. I film non saranno però il suo unico talento…

Eh sì, perché Dexter Torrence si rivelerà essere un asso non solo con la cinepresa, ma anche con la mazza da golf! Il risultato? Quando Gerry – grande fan della star hollywoodiana – scoprirà che il suo idolo è uno dei suoi avversari, verrà preso dal panico, tanto da decidere di rinunciare a partecipare al torneo! La sua carriera da golfista si interromperà dunque ancora prima di iniziare? E cosa ne sarà dei sogni di Shirin?