Fino a dove ci si può spingere per gelosia? Nel caso di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), decisamente oltre il limite del lecito! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la guerra tra i due contendenti per il cuore di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) finirà infatti per degenerare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra costretta a lasciare Christoph

Mentre l’happy end tra i due protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore – Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) – sembra sempre più vicino, un’altra storia d’amore sta rubando le scene nelle puntate tedesche della soap.

Stiamo parlando del complesso triangolo che vedrà Alexandra contesa tra il marito Markus e l’ex fidanzato Christoph. Dopo il suo arrivo a Bichlheim, la donna si renderà infatti conto di non aver mai dimenticato Saalfeld e lascerà il coniuge per tornare insieme all’albergatore. La sua fuga d’amore, però, non durerà a lungo…

Pronto a tutto pur di riprendersi la moglie, Markus arriverà infatti a ricattare quest’ultima costringendola a lasciare Christoph e tornare da lui. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus accusa Christoph di aggressione

Inutile dire che Alexandra sarà tutt’altro che felice di recitare la parte della fedele mogliettina e farà di tutto per rendere la vita difficile al coniuge. E così, dopo aver tentato in tutti i modi di riconquistare il cuore della sua amata, Markus capirà di non avere chance finché Christoph è nei paraggi…

Il risultato? Pronto a tutto pur di liberarsi dello scomodo rivale, Schwarzbach penserà bene di accusare Saalfeld di averlo aggredito fisicamente con tanto di denuncia alla polizia. E non è finita qui! Per rendere più credibile la sua storia, l’uomo arriverà addirittura ad autoinfliggersi delle ferite.

A quel punto Markus sarà certo di essersi liberato definitivamente del rivale, i cui tentativi di discolparsi risulteranno poco convincenti. Purtroppo per Schwarzbach, però, ci sarà un testimone in grado di dimostrare che Christoph è innocente…

(Puntate 3939-41, in onda in Germania dal 30 novembre al 5 dicembre 2022)