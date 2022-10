Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il dramma di ALEXANDRA

Non si può costringere qualcuno ad amare, né tantomeno a smettere di amare. Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), però, deciderà comunque di provarci! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo proverà infatti a legare a sé Alexandra (Daniela Kiefer) con metodi che nulla hanno a che fare con il romanticismo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra lascia Markus per Christoph

Dopo settimane di tira e molla, i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore stanno per assistere ad un punto di svolta per il triangolo tra Alexandra Schwarbach, suo marito Markus e Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la donna fu in passato a lungo fidanzata con Christoph, che però poi la lasciò per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens). Distrutta dal dolore, Alexandra trovò consolazione tra le braccia di Markus (allora grande amico di Christoph), che poco dopo sposò. I sentimenti che la legavano a Saalfeld, però, si riveleranno più forti di tutto…

Quando – più di vent’anni dopo – l’albergatore e la Schwarzbach si ritroveranno, capiranno infatti velocemente di non aver mai smesso di amarsi. E così, dopo un lungo e drammatico conflitto interiore, Alexandra deciderà di lasciare il marito per tornare insieme a Christoph. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra costretta a lasciare Christoph

Inutile dire che Markus resterà sconvolto dalla decisione della moglie, con cui stava tra l’altro per rinnovare le promesse matrimoniali. Folle di rabbia e di gelosia, l’uomo deciderà dunque di riconquistare la donna che ama… costi quel che costi!

Markus inizierà dunque a tentare di riavvicinarsi ad Alexandra, che però respingerà con decisione ogni suo approccio, finendo per tirare fuori il peggio dal marito. Più determinato che mai a “riprendersi” la moglie, l’uomo arriverà infatti addirittura a ricattare quest’ultima.

Ebbene, le anticipazioni ufficiali non rivelano in cosa esattamente consisterà il ricatto di Markus, ma quel che è certo è che darà i suoi frutti: benché follemente innamorata di Christoph, Alexandra sarà infatti costretta a lasciare quest’ultimo e tornare insieme al marito. Per Markus, però, la vittoria sarà molto amara…

(Puntate 3935-8, in onda in Germania dal 18 al 24 novembre 2022)