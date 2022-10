Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la disperazione di CHRISTOPH e ALEXANDRA

Nei triangoli amorosi in cui è stato coinvolto è sempre stato lui a ricoprire il ruolo di “cattivo”. Ora, però, la situazione si ribalterà! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si troverà infatti a dover salvare Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) da una vita infelice al fianco di un marito che non ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra costretta a lasciare Christoph

Ha preso una piega totalmente inaspettata il triangolo tra Christoph, la sua ex storica Alexandra ed il marito di quest’ultima, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Proprio quando sembrava che la rabbia della donna nei confronti di Saalfeld fosse destinata a prevalere sui suoi sentimenti per lui, infatti, le cose cambieranno…

Come vi abbiamo anticipato, infatti, Alexandra non solo si esporrà in prima persona per salvare l’albergatore da una condanna in tribunale, ma finirà addirittura per lasciare il marito pur di tornare insieme a Christoph! l’idillio con quest’ultimo, però, durerà poco…

Folle di rabbia e gelosia, Markus metterà infatti la moglie di fronte ad un crudele ricatto, costringendola a lasciare il neo-compagno e tornare da lui! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph lotta per Alexandra

Se Markus spererà di poter riprendere la sua vita coniugale dal punto in cui si era interrotta, lo attende infatti un’amara delusione: Alexandra non solo non avrà nessuna intenzione di recitare la parte della fedele mogliettina, ma sarà determinata a rendergli la vita un inferno!

E non è finita qui! Mentre Markus si renderà conto che la coniuge non si aprirà mai a lui finché Christoph sarà nelle vicinanze, quest’ultimo non si darà pace per la fine del suo amore con la Schwarzbach.

E così, intuendo che la donna lo ama ancora, Saalfeld le comunicherà di essere disposto a tutto pur di tornare insieme a lei e salvarla da un matrimonio di infelicità. Ci riuscirà?

(Puntate 3938-9, in onda in Germania dal 24 al 30 novembre 2022)