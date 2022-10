Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la decisione di ALEXANDRA

Grandissimo colpo di scena in arrivo per i telespettatori d’Oltralpe di Tempesta d’amore ! Nelle prossime puntate tedesche, quella che doveva una storyline all’insegna di vendetta e sete di potere si trasformerà infatti in un’appassionata storia d’amore. Amore che presto trionferà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Christoph, Alexandra e Markus

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è all’apice del suo potere e della sua crudeltà, ma in Germania la perfida dark lady è da tempo uscita di scena, lasciando il posto ad un’erede d’eccezione: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer).

Come vi abbiamo anticipato, Alexandra sceglierà quest’ultima per portare avanti la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), ma le cose non andranno come da lei previsto. Legati da una tormentata storia d’amore finita male più di vent’anni prima, Christoph e Alexandra finiranno infatti per innamorarsi nuovamente quando si ritroveranno l’uno di fronte all’altra. E ora?

Se la Schwarzbach riuscirà a mettere da parte il rancore a lungo covato nei confronti dell’albergatore, ci sarà un altro fattore che ostacolerà la felicità dei due innamorati: la donna ha un marito ed una figlia a cui è legatissima. E così, quando il marito in questione – Markus (Timo Ben Schöfer) – arriverà al Fürstenhof, si troverà a fronteggiare un rivale in amore in aspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra lascia Markus per Christoph

Ebbene, anche grazie all’arrivo a Bichlheim della figlia Eleni (Dorothée Neff), inizialmente Alexandra deciderà di mettere la propria famiglia al primo posto e soffocare i suoi sentimenti per Christoph. Quando però quest’ultimo si troverà nei guai con la giustizia, la donna non esiterà a testimoniare in suo favore pur di salvarlo. Un gesto che la legherà ancora di più all’albergatore, ma farà invece infuriare il marito…

Fuori di sé dalla gelosia, Markus prima minaccerà il rivale e poi – nel tentativo di legare a sé la moglie – chiederà a quest’ultima un regalo molto speciale per il proprio compleanno: rinnovare le promesse matrimoniali! Il problema? Quando la Schwarzbach proverà a pensare alle parole da pronunciare, non potrà fare a meno di pensare continuamente a Saalfeld…

Il risultato? Quando il consorte proverà ad avvicinarsi a lei, la donna si renderà conto di non poter più ingannare né se stessa e né gli altri. E così – seppur disperata all’idea di distruggere la sua famiglia – Alexandra deciderà di ascoltare il proprio cuore e lasciare Markus per poter finalmente tornare insieme a Christoph!

Saalfeld avrà dunque finalmente trovato il grande amore? E la Schwarzbach riuscirà davvero a superare il dolore causatole dall’albergatore in passato? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni dalla Germania per scoprirlo! (Puntate 3920-9, in onda in Germania dal 28 ottobre all’11 novembre 2022)