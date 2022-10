Spoiler Un altro domani: Erik Noguera, con Cloe nasce un tenero sentimento…

Un nuovo amore farà capolino nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: nonostante le interferenze della gelosissima Maria (Kenai White) e di Ribero (Mario Garcia), i giovani Cloe (Gloria Ortega) e Erik Noguera (Alex Mola) decideranno di intraprendere una relazione, che verrà sancita da un primo e romantico bacio.

Un Altro Domani, news: Erik e il rapporto conflittuale con la madre Olga

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Tirso (Oliver Ruano) non riuscirà più a gestire il carattere difficile del nipote Erik, al punto tale che chiederà alla cognata Olga (Monica Miranda) di raggiungerlo a Robledillo. Dato che fino a quel momento non aveva la minima idea di dove si trovasse il figlio, la donna si recherà immediatamente al paesello, ma Erik non l’accoglierà nel migliore dei modi.

Il ragazzo recriminerà infatti alla madre di non aver mai badato alle sue esigenze e sottolineerà di non volere più avere niente a che fare con lei. Parole dure che colpiranno anche Tirso, che a sua volta condividerà con Julia Maria Infante (Laura Ledesma) un segreto riguardo al suo rapporto con Olga.

Un Altro Domani, trame: il segreto di Tirso e Olga

Infatti Tirso spiegherà a Julia di aver richiesto l’affidamento esclusivo di Erik subito dopo l’arresto del fratello Jorge poiché non riteneva Olga idonea a prendersi cura delle esigenze del nipote, che all’epoca aveva circa sette anni. Un’azione non compresa dalla cognata, che è scappata via dalla Spagna rifugiandosi all’estero e non dando più notizie di sé al Noguera.

Con le lacrime agli occhi, Tirso dirà dunque a Julia di essersi piacevolmente sorpreso quando Erik è arrivato a Robledillo per chiedere il suo aiuto, sottolineando tra l’altro che il giovane non ha mai scoperto per quale motivo, ad un certo punto, lui sia definitivamente sparito. Un segreto che Tirso preferirà continuare a tacere con Erik per non compromettere ulteriormente il suo rapporto già altalenante con Olga…

Un Altro Domani, spoiler: Erik e Cloe, il primo bacio!

In mezzo a tutta questa confusione, Erik potrà comunque contare sulla vicinanza di Cloe, che riuscirà a scorgere la sua sensibilità e gli starà accanto nell’affrontare la difficile situazione con la madre. Nel bel mezzo di un dialogo, che avverrà nell’hotel di Tirso, i due giovani decideranno dunque di cominciare una vera e propria relazione, che avrà il definitivo via appena si scambieranno un primo e tenero bacio sulle labbra.

Un avvicinamento che potrebbe nuovamente innescare la gelosia di Ribero, ma anche i turbamenti di Maria, la quale non avrà ancora confessato a Cloe né di essere innamorata di lei e né tantomeno che per mesi ha utilizzato l’account di Dani per “corteggiarla”…