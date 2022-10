Un Altro Domani anticipazioni: Julia vuole lasciare Sergio?

Nubi all’orizzonte per il rapporto piuttosto altalenante tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana, la donna non riuscirà infatti a mostrare il suo dissenso nei riguardi del compagno, motivo per cui si troverà a fare delle considerazioni sulla loro unione…

Un Altro Domani, news: Julia e il divorzio di Diana e Oscar

Già sapete che Julia comincerà ad essere irascibile nei confronti di Sergio nel momento in cui apprenderà che il padre Oscar (Manuel Regueiro) ha chiesto il divorzio alla madre Diana (Cristina de Inza) per vivere alla luce del sole la sua nuova relazione con Lian, la sua socia cinese di Shangai. Anche se ad un certo punto accetterà il fatto che il padre si sia innamorato di un’altra donna, la Infante troverà ogni pretesto per discutere con Sergio, arrivando addirittura a rinfacciargli che prevarica il suo ruolo di capo nella bottega di mobili.

Tra una sfuriata e l’altra, Julia se la prenderà a morte con Sergio quando quest’ultimo tenterà di leggere il diario di nonna Carmen (Amparo Fernandez) senza il suo permesso; un’azione che la ragazza considererà una vera e propria mancanza di rispetto e che la porterà a parlarne con Elena (Aida de la Cruz)…

Un Altro Domani, trame: Julia è gelosa di Olga; ma perché?

Nel bel mezzo del dialogo che si verrà a creare, Julia sottolineerà a Elena di essere infastidita anche dalla complicità evidente che Sergio ha instaurato con Olga (Monica Miranda), la madre di Erik (Alex Mola) appena assunta proprio come sostituta della Prieto nell’atelier di mobili. A quel punto, Elena sceglierà di essere completamente sincera e chiederà apertamente ad Julia se è gelosa di Sergio oppure dell’evidente sintonia che Olga intrattiene con il cognato Tirso Noguera (Oliver Ruano).

Tali parole spingeranno la Infante ad un’ulteriore riflessione, che la porterà a raggiungere una consapevolezza del tutto inaspettata…

Un Altro Domani, spoiler: Julia vuole lasciare Sergio?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, con le lacrime agli occhi, Julia si presenterà nell’hotel di Tirso e gli confesserà di avere compreso, grazie al divorzio di Diana e Oscar, che forse anche il suo rapporto con Sergio è ormai arrivato ad un punto di non ritorno, visto che ha cercato di ricucire una storia soltanto perché erano stati felici in passato. Un errore di valutazione dettato dal fatto che aveva paura di voltare definitivamente pagina. Questa considerazione sarà dunque il preambolo alla rottura definitiva tra Sergio e Julia oppure succederà dell’altro?