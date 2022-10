Una Vita anticipazioni: Felipe chiede a Dori di sposarlo!

Prima del gran finale di Una Vita, anche per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) arriverà l’ora di sorridere. L’uomo accantonerà infatti tutti i suoi problemi con l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) e la stupirà con una romantica proposta di matrimonio. Questo sarà però soltanto il primo passo dell’epilogo felice tra i due innamorati…

Una Vita, news: Felipe si riappacifica con Dori

La conclusione comincerà ad essere chiara nel momento in cui Felipe darà a Dori il suo consenso affinché invii a Ginevra tutta la documentazione raccolta su di lui. Anche se sarà consapevole del fatto che, proprio grazie a quella relazione, la Navarro otterrà la borsa di studio e potrà trasferirsi a studiare all’estero, l’Alvarez Hermoso inviterà la donna a portare avanti il suo sogno, promettendole che l’aspetterà per tutto il tempo che le sarà necessario per realizzarsi professionalmente.

La pace, sancita da un bel bacio, darà quindi modo ai “piccioncini” di pensare meglio al loro futuro, anche se Felipe – sollecitato da una richiesta diretta di Dori – non se la sentirà di lasciare Acacias per rifarsi una vita a Ginevra. In ogni caso, la storyline non finirà qui…

Una Vita, spoiler: Felipe chiede a Dori di sposarlo

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, quando mancheranno ormai pochi giorni alla partenza di Dori, Felipe organizzerà una merenda nel suo appartamento alla quale, oltre a Lolita (Rebeca Alemany) e agli altri signori di Acacias, inviterà anche Casilda (Marita Zafra), diventata ricca dopo aver vinto alla lotteria.

Dopo aver annunciato a tutti i presenti che Dori è in realtà una studentessa di psicologia che sta per andare a specializzarsi a Ginevra, Felipe estrarrà da una delle sue tasche un anello di fidanzamento e chiederà alla donna di diventare sua moglie. Dopo essere rimasta attonita per alcuni interminabili secondi, la Navarro accetterà con gioia la proposta dell’Alvarez Hermoso, sostenendo che è innamoratissima di lui!

Una Vita, trama: Felipe, Dori e l’incertezza del futuro!

Comunque sia, nonostante la gioia raggiunta, un altro problema si presenterà alla porta della neo coppia. Felipe riceverà infatti un’allettante proposta di lavoro all’estero che lo porterebbe nuovamente ad esercitare la sua professione d’avvocato, ormai dismessa da diversi anni. Qualora accettasse, il legale non potrebbe però andare a trovare Dori a Ginevra con la stessa frequenza che aveva inizialmente preventivato.

Comunque sia, esattamente come avrà fatto con lei e la borsa di studio, Dori spronerà Felipe ad accettare l’incarico poiché sarà consapevole del fatto che soltanto in quel modo potrà completare il suo percorso di guarigione e tornare ad essere il grande uomo di una volta. Ma, alla fine, quale sarà la decisione di Felipe? Seguirà la via della carriera o si farà dominare dai suoi sentimenti? Non mancheremo di riparlarne in uno dei nostri prossimi post…